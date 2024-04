Qualcuno è riuscito a salvare Wii U e 3DS, da ora si può tornare a giocare online

Giusto ieri Nintendo ha chiuso definitivamente i server di Wii U e 3DS, bloccando ogni infrastruttura online delle due console, ma i fan della Grande N non hanno perso la speranza e hanno creato... Pretendo.

Lo scorso weekend è stato di fatto l'ultimo fine settimana in cui è stato possibile tornare a giocare online su alcuni dei migliori videogiochi mai rilasciati su queste console, come Super Smash Bros. 4, Kid Icarus Uprising, il primo Splatoon e perfino Super Mario Maker, con i fan che si sono divertiti a completare tutti i livelli disponibili prima della loro imminente cancellazione.

Ufficialmente non si può più giocare online con Wii U e 3DS da ieri, ma non è detta l'ultima parola.

Come riporta Nintendo Life, il sostituto del server creato dai fan, Pretendo Network, è ora disponibile anche per coloro che non vogliono hackerare la propria Wii U.

In un post pubblicato oggi, la mente dietro Pretendo ha segnato il lancio di "SSSL", ovvero un exploit SSL privato per Wii U che consente agli utenti di connettersi a Pretendo Network da una Wii U standard, senza homebrew o firmware personalizzato.

Secondo quanto dichiarati dai membri del team, basta solo una modifica DNS per far funzionare questa nuova versione della rete su Wii U, consentendo a chiunque in precedenza si fosse rifiutato di installare degli homebrew di sfruttare le funzionalità online.

Questo nuovo metodo di connessione si basa su un bug riscontrato nella versione 5.5.5 di Wii U, di cui il team di Pretendo era a conoscenza, ma non ha voluto rendere le informazioni pubbliche per evitare che venisse creata una patch apposita.

L'unica eccezione all'ecatombe di Nintendo è Pokémon Bank, il servizio che permette di trasferire i vostri Pokémon in un unico luogo dalle cartucce 3DS: la data di chiusura sarà annunciata solo in seguito, ma almeno per un po' potrete trasferire i vostri mostri tascabili da 3DS a Switch e assicurarvi di non perderli.

