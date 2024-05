I server 3DS e Wii U sono morti, ma 8 giocatori sono rimasti online

Sebbene i server per i videogiochi Nintendo 3DS e Wii U abbiano ormai chiuso i battenti da quasi un mese, alcuni giocatori a dir poco "eroici" hanno deciso di non voler abbandonare i loro titoli preferiti, riuscendo a rimanere collegati in qualche modo ancora oggi.

Ovviamente non è più possibile riuscire a fare alcun tipo di matchmaking — a meno che non si utilizzino server alternativi — ma ben 8 utenti hanno deciso di provare a rimanere loggati il più possibile, senza fare alcun tipo di attività, solo per capire se fossero effettivamente in grado di resistere senza essere buttati fuori.

La decisione di Nintendo è stata ovviamente presa per dare priorità a Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e al suo sempre più probabile successore, ma ciò ha spinto questi giocatori a stabilire un nuovo record, battendo un precedente traguardo che apparteneva ad Halo 2.

Gli 8 utenti, distribuiti su Pokémon XY, Mario Kart 7, Super Mario Maker, Splatoon e Xenoblade Chronicles X, sono infatti riusciti a rimanere collegati online per quasi un mese (via GamesRadar+).

Nel momento in cui scriviamo questo articolo restano ancora 7 eroi: uno dei giocatori su Xenoblade Chronicles X ha infatti deciso di disconnettersi soltanto poche ore fa.

Come anticipavamo in precedenza, non c'è davvero un reale motivo per rimanere collegati: ogni azione che avvierebbe una partita o qualunque altro tipo di operazione online porterebbe a una disconnessione automatica.

Resta comunque curioso come questi utenti stiano riuscendo in qualche modo a risultare ancora collegati ai server anche a distanza di così tanto tempo: sarà curioso scoprire quanto a lungo saranno in grado di resistere.

Nel frattempo, siamo ancora in attesa di scoprire quando verrà annunciata ufficialmente Switch 2, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe riuscire a superare perfino i 60fps. Anche se è davvero improbabile che molti titoli riescano a superare questa soglia.