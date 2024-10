Dopo Xenoblade Chronicles X, le esclusive Wii U assenti su Switch sono quasi finite

Alla fine Nintendo aveva davvero preparato un grande annuncio per questo martedì, ma contrariamente alle aspettative degli insider non si trattava di Switch 2, ma dell'ultimo capitolo di Xenoblade assente sulle console ibride.

Nelle scorse ore è infatti arrivato totalmente a sorpresa il trailer di annuncio di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, versione completa del capitolo su Wii U che introdurrà alcune novità e aggiunte alla storia, rimasta in sospeso nell'edizione originale.

Dopo il successo della trilogia originale (che potete recuperare su Amazon) i fan su Switch potranno a tutti effetti scoprire anche questo curioso capitolo futuristico, con mech e tante funzionalità multiplayer.

Ma questo annuncio nasconde un altro dettaglio decisamente interessante: come segnalato da Nintendo Life, adesso le esclusive Wii U che non hanno ricevuto porting su Switch sono quasi finite.

Xenoblade Chronicles X veniva infatti spesso utilizzato come esempio di gioco "dimenticato" da Nintendo per il lancio su Switch, ma adesso il catalogo del suo sfortunato predecessore sta diventando sempre più povero di contenuti esclusivi.

Per quanto riguarda quelli prodotti direttamente da Nintendo, il nome più di spessore sembrerebbe essere Star Fox Zero, che comunque spaccò in due la critica e non ebbe particolarmente successo nemmeno per il pubblico.

Molto più di nota sono sicuramente le edizioni HD di The Legend of Zelda The Wind Waker e Twilight Princess, ma è plausibile immaginare che Nintendo stia già preparando il loro ritorno in grande stile, sulla scia di quanto già fatto con Skyward Sword.

Restano poi nomi sparsi come Paper Mario Color Splash, Nintendo Land o il primo Splatoon, la cui nuova release appare più improbabile, insieme a rare produzioni di terze parti come il disastroso Sonic Boom Rise of Lyric o Devil's Third — quasi impossibile immaginare che vengano riesumati.

Appare evidente come Xenoblade Chronicles X fosse una maggiore priorità per chiudere definitivamente il ciclo di Wii U, che adesso può a tutti gli effetti "morire in pace". Anche se non bisogna mai escludere ulteriori sorprese, conoscendo Nintendo.