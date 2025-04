Onimusha Warlords si aggiorna a sorpresa: ecco cosa cambia

I fan di Onimusha da oggi avranno un motivo in più per tornare su uno dei più grandi classici di casa Capcom: da questo momento è infatti disponibile a sorpresa un nuovo aggiornamento, in grado di rendere il leggendario action ancora più difficile.

Come riportato da Gematsu, Onimusha Warlords ha ricevuto una patch che intende uniformare il classico con l'imminente rimasterizzazione del secondo capitolo, introducendo un nuovo livello di difficoltà opzionale da selezionare.

Grazie al nuovo aggiornamento potrete infatti selezionare la Hell Mode: un livello di difficoltà pensato solo per i giocatori più esperti, dato che ogni singolo colpo inflitto dai vostri avversari porterà alla morte istantanea del vostro protagonista.

In ogni caso, Capcom anticipa che i Talismani continueranno ad avere effetto, concendendovi di resuscitare all'istante qualora ne abbiate ancora in vostro possesso.

I giocatori che riusciranno a completare questa difficilissima sfida potranno sbloccare l'Honor "Hell" tra i propri obiettivi, offrendo un ulteriore piccolo incentivo per chi intende completare il titolo al 100%.

L'aggiornamento introdurrà anche nuove traduzioni in 6 lingue diverse, confermando la volontà di Capcom per cercare di ampliare il più possibile il suo pubblico.

Come anticipavamo in apertura, questo aggiornamento uniformerà Onimusha Warlords alla rimasterizzazione del secondo capitolo, dato che la Hell Mode sarà presente anche nella nuova edizione del sequel.

Capcom sta lavorando duramente per riportare in auge una delle sue saghe più nostalgiche, un tempo così popolare da aver ispirato anche un adattamento manga (che potete recuperare su Amazon): dopo la serie animata su Netflix è stato infatti annunciato anche un nuovo capitolo inedito, che cercherà di coinvolgere un pubblico più moderno.

In attesa di saperne di più su questo nuovo capitolo dopo i primi dettagli, già da oggi potrete rituffarvi su Onimusha Warlords e dimostrare di essere davvero i migliori giocatori al mondo, sempre ammesso che vogliate cimentarvi in questa prova.