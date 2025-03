Onimusha Way of the Sword non sarà open world: Capcom svela i primi dettagli

Capcom si sta preparando al rilancio in grande stile di Onimusha, gli affascinanti action-adventure che uniscono la storia del Giappone con elementi soprannaturali e cacce ai demoni.

Recentemente abbiamo infatti assistito non solo all'annuncio dell'edizione rimasterizzata del secondo capitolo, che uscirà già nel corso di quest'anno, ma anche il nuovo ambizioso episodio Onimusha Way of the Sword, atteso invece per il 2026.

In una nuova intervista rilasciata su Famitsu (via Noisy Pixel), il director Satoru Nihei e il producer Akihito Kadowaki hanno svelato alcuni primi dettagli importanti su questo nuovo episodio, anticipando che non seguirà l'esempio di tanti altri reboot.

Capcom spiega infatti che la nuova opera di Capcom avrà una progressione basata su livelli di gioco e senza alcun tipo di open world, rimanendo così fedele alle sue origini.

Gli sviluppatori hanno poi confermato che la trama di Way of the Sword non presenterà connessioni dirette con i capitoli precedenti, rappresentando il punto d'ingresso ideale per i neofiti della serie.

Una scelta che ha decisamente senso, considerando che è da tantissimi anni che non vediamo un vero "nuovo" capitolo della serie e che recuperare i precedenti episodi sta diventando sempre più difficile (a tal proposito, nel caso siate interessati, trovate il terzo Onimusha su Amazon).

Attualmente non sappiamo se saranno comunque presenti piccoli easter egg o citazioni ai precedenti capitoli, ma sembrerebbe che almeno per quanto riguarda la trama non dovrebbero esserci legami particolari con gli eventi già narrati.

Capcom ha poi confermato che torneranno anche elementi a enigmi, continuando così a offrire delle piccole pause tra una battaglia e l'altra.

Infine, ma certamente non per importanza, il producer Kadowaki svela che è attualmente prevista una longevità di circa 20 ore complessive, pur ammettendo che non si tratta di una stima ancora definitiva.

Sulla difficoltà sono invece ancora in corso discussioni, anche se Capcom aveva già promesso che non sarebbe stato «impossibile»: l'idea sembrerebbe dunque essere una via di mezzo, così da renderlo accessibile per i neofiti ma offrendo allo stesso tempo un livello di sfida accettabile.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che se il protagonista di Onimusha Way of the Sword vi sembra familiare, probabilmente non è un caso: il suo volto è basato sull'attore Toshiro Mifune, noto per la trilogia di The Samurai.