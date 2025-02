Annunciato Onimusha 2 Samurai's Destiny Remaster: ecco il primo trailer!

Nel corso dell'ultimo Capcom Spotlight è arrivato un annuncio inaspettato, ma decisamente ben gradito: il secondo capitolo di Onimusha sta per tornare sul mercato con una nuova edizione rimasterizzata!

Il publisher giapponese ha infatti annunciato Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster, in arrivo su PC e console entro la fine del 2025.

È stato anche rilasciato un primo trailer ufficiale che ci mostra l'edizione rimasterizzata in azione: ve lo proporremo qui di seguito.

Sebbene sia ancora disponibili pochissimi dettagli su questa nuova edizione, l'uscita di Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster è prevista su PS4, Xbox One, Switch e su PC tramite Steam.

Una release particolarmente importante, considerando che questo grande classico action-adventure non era mai stato rilasciato su piattaforme esterne a PS2, rendendo dunque molto difficile recuperarlo per le nuove generazioni.

I fan potranno aspettarsi miglioramenti quality-of-life e una veste grafica adattata ai nuovi standard di risoluzione, oltre a potenziali migliorie alle meccaniche di controllo.

Come vi anticipavamo in precedenza, purtroppo Capcom non ci ha ancora dato grandi dettagli su questa nuova edizione rimasterizzata, anche se è stata la vera grande sorpresa di questo evento.

A questo punto immaginiamo che sia solo questione di tempo prima che venga annunciata anche un'edizione rimasterizzata del terzo capitolo di Onimusha: in passato era stato disponibile su Steam, ma dopo la sua rimozione non è stato più possibile riuscire a recuperarlo.

Considerando che Capcom sembra molto interessata a riportare in vita questa saga, potremo sicuramente aspettarci nuove notizie a breve: ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori notizie sulla remaster di Onimusha 2. Potete trovare ulteriori dettagli sul sito ufficiale di Capcom, in una pagina ufficiale aperta nelle scorse ore.



Ricordiamo anche che Way of the Sword, il nuovo capitolo della saga, non sarà un rifacimento del primo episodio: Capcom ha già confermato che ci sarà un nuovo protagonista e che le meccaniche saranno rinnovate.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon senza alcun tipo di sovrapprezzo.