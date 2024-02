Abbiamo visto il set di Magic a tema Fallout: ecco le nuove carte in anteprima

Magic the Gathering è sempre più vicino ad ampliare ulteriormente la collezione di prodotti di Mondi Altrove, la linea con cui Wizards of the Coast ha introdotto universi differenti all'interno del multiverso del gioco di carte più famoso del mondo che, dal prossimo 8 marzo 2024, accoglierà anche il mondo di Fallout.

L'espansione è stata già annunciata tanto che trovate già i prodotti in pre-ordine su Amazon, con il quartetto di mazzi precostruiti formato commander in un comodo bundle.

Qualche mese fa, Wizards aveva già mostrato alcune carte dell'espansione in arrivo, facendoci intuire come il mondo di Bethesda sarebbe stato tra le mani dei giocatori, letteralmente.

La settimana scorsa abbiamo avuto la possibilità di vedere alcune carte in anteprima in compagnia di Annie Sardelis, designer di Magic the Gathering, e Dane Olds, lead weapon e character artist di Fallout per Bethesda.

Olds ci rivela che all'interno di Bethesda ci sono moltissimi fan di Magic, tra cui lui stesso, che sono stati coinvolti direttamente nella produzione del set di carte in collaborazione con Wizards of the Coast.

Per questo, all'interno del set, ci saranno citazioni da tutta la saga di Fallout, con Bethesda e Wizards of the Coast che hanno lavorato alla creazione di carte che possano raccogliere l'eredità della saga videoludica, tra semplici citazioni e meccaniche di gioco che possano rievocare le situazioni tipiche dei vari episodi del franchise.

Tra le varie meccaniche di gioco che saranno introdotte con l'espansione ci sono infatti i segnalini rad, legati all'omonima meccanica della Radiazione.

Radiazione significa che, all'inizio della fase principale precombattimento, un giocatore deve macinare una carta per ogni segnalino rad che ha. Per ogni carta non terra macinata in questo modo perde 1 punto vita e rimuove un segnalino rad. Un segnalino rad è un segnalino che, a differenza della maggior parte degli altri segnalini, viene posizionato sui giocatori anziché sugli oggetti. I segnalini radiazioni possono rafforzare le carte, ma comportano il rischio di morte per radiazioni.

Nel 2024 ci sono stati e ci saranno altri set dedicati ai videogiochi in Magic the Gathering, per altro.

Poco tempo fa è stato lanciato un Secret Lair dedicato a Tomb Raider, mentre nel corso dell'anno ci saranno anche i set dedicati ad Assassin's Creed e, nel prossimo futuro, anche uno dedicato a Final Fantasy.