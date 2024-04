Fallout 4 sta vivendo il suo maggior successo da 9 anni

Il boom della serie TV di Fallout sta riuscendo a dare una vera e propria seconda giovinezza a tutti i capitoli più importanti della serie Bethesda: dopo le esplosioni di Fallout 76 e del free-to-play Fallout Shelter, adesso anche il quarto capitolo si sta godendo il suo miglior momento fin dal lancio.

Grazie alla popolarità dello show disponibile su Prime Video, tantissimi nuovi e vecchi fan hanno infatti deciso di esplorare nuovamente gli ultimi videogiochi della serie, incluso ovviamente Fallout 4, l'ultimo capitolo principale della serie (lo trovate su Amazon).

Come riportato da ComicBook, il quarto capitolo della saga ha registrato il suo più alto coinvolgimento di utenti attivi fin dai tempi del lancio, con ben 93.294 utenti collegati su Steam nelle scorse 24 ore.

Il miglior risultato è ovviamente molto distante, essendo stato ottenuto soltanto al lancio effettivo del gioco con oltre 472mila giocatori, ma si tratta comunque di un risultato molto impressionante.

Post day-one, il miglior risultato era stato infatti ottenuto a maggio 2016 con 74.283 collegati. Ben 9 anni dopo, quel piccolo record è stato battuto con quasi 20mila utenti in più.

Viene inoltre riportata un aumento dei giocatori del 55.18% negli ultimi 30 giorni: un chiaro effetto della serie TV di Fallout che sembra aver portato una vera e propria ondata di entusiasmo.

Questi numeri, insieme a quelli già fatti registrare da 76 e Shelter, non fanno altro che confermare l'importanza di un prodotto televisivo di alta qualità per far rinascere anche videogiochi di vecchia uscita: dopo aver assistito alle avventure di Lucy, Maximus e del Ghoul, adesso molti giocatori hanno deciso di esplorare di persona le pericolose terre post-apocalittiche.

Restando in tema, secondo molti utenti la serie TV di Fallout potrebbe aver svelato quelli che dovrebbero essere i finali canonici di Fallout 4, con un dettaglio presente già nel primo episodio.