La Fallout-mania non si ferma più: oltre 1 milione di giocatori in un giorno su Fallout 76

Grazie all'entusiasmo prodotto dalla serie TV in onda su Prime Video, il franchise Fallout non viveva un momento di popolarità così grande da tantissimi anni: nelle ultime settimane, tantissimi nuovi fan hanno deciso di iniziare — o riscoprire — una nuova avventura nelle terre post-apocalittiche di Bethesda.

Uno dei giochi che in particolar modo ha avuto più successo è stato indubbiamente Fallout 76 (lo trovate su Amazon): dopo un lancio problematico, l'adattamento multiplayer è oggi uno dei titoli più popolari dello studio di Todd Howard.

E dopo aver già battuto un record di utenti in contemporanea, oggi Fallout 76 ha fatto segnare un nuovo incredibile traguardo, se consideriamo che il gioco uscì quasi 6 anni fa.

Bethesda ha infatti annunciato sul profilo ufficiale X di Fallout che Fallout 76 è riuscito ad accumulare più di 1 milione di utenti in contemporanea in un solo giorno, ovviamente tenendo conto di tutte le versioni disponibili del gioco.

Se consideriamo che il weekend di prova gratuito del gioco si è già concluso da diversi giorni, questo traguardo appare ancora più sorprendente: significa che tantissimi nuovi fan hanno scelto di dare fiducia e divertirsi nel multiplayer online, dopo aver apprezzato le vicende di Lucy, Il Ghoul e Maximus nella serie TV di Fallout.

Bethesda ha anche confermato che, nella stessa giornata, tutti i giochi della serie hanno accumulato più di 5 milioni di giocatori complessivi: sebbene Fallout 76 sia stato dunque il più giocato in assoluto, anche produzioni come Fallout 4, Fallout 3 e New Vegas hanno sicuramente avuto un forte boom di popolarità.

Se dovessero servire ulteriori prove di questo incredibile successo, basti ricordare che fino a pochi giorni fa quasi il 50% dei videogiochi più venduti erano proprio diversi capitoli di Fallout.

Se volete iniziare anche voi a scoprire questa amatissima serie videoludica, abbiamo riepilogato per voi tutti i videogiochi della serie.