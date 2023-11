Lo splendido Octopath Traveler II al prezzo più basso di sempre: solo 34 euro!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra gli sconti attualmente in essere mi è particolarmente facile segnalarvi Octopath Traveler II: è uno dei giochi di ruolo a turni migliori dell'anno ed è proposto al prezzo più basso a cui abbia mai trovato l'edizione su cartuccia.

Octopath Traveler II, chi dovrebbe acquistarlo?

La serie di Octopath Traveler è nata per omaggiare i mostri sacri del giochi di ruolo a turni à la giapponese, come il leggendario Final Fantasy VI. Dopo il successo dell'originale, Square Enix ha dato i natali a Octopath Traveler II, che riprende lo splendido stile HD-2D – dove l'omaggio a FFVI si vede in modo palese – per portarci a vivere le vicende di otto protagonisti tutti nuovi, in una storia scritta in modo più intrigante e maturo rispetto al gioco precedente.

Il combat system, che prevede i tradizionali combattimenti casuali sulla mappa, è basato sulla pianificazione dei propri turni: ogni personaggio ha delle abilità specifiche che possono rompere la guardia dell'avversario, stuzzicando il giocatore a usare l'ingegno per avere ragione di nemici casuali e di boss, sempre impegnativi.

È senza ombra di dubbio un must have per tutti gli utenti su Nintendo Switch che amano i giochi di ruolo votati alla strategia e al pensiero, più che all'azione in tempo reale. Se volete scoprirne di più, vi raccomando anche la recensione completa dell'esperto Gianluca Arena.

