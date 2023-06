Oblivion è ora ancora più bello da vedere, grazie ai fan

Oblivion è lo storico open world fantasy di Bethesda, un classico The Elder Scrolls che ha da poco compiuto ben 17 anni. Nonostante questo, i fan non lo hanno dimenticato.

Il quarto capitolo della saga (che trovate tra l'altro ancora su Amazon a ottimo prezzo) è infatti ancora oggi molto apprezzato.

Mesi fa un fan aveva annunciato di aver ricreato Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen, sebbene col tempo si è visto molto di più.

C'è infatti anche chi ha deciso di dare vita a una sorta di fusione tra Skyrim e Oblivion con Skyblivion, un fan remake davvero molto promettente. Ora, però, il leggendario Oblivion ha ricevuto un texture pack in grado di renderlo ancora più bello da vedere.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder "Arthas" ha rilasciato un nuovo pacchetto di texture a 8K per The Elder Scrolls IV Oblivion.

Il pacchetto (scaricabile gratis da questo indirizzo) ha una dimensione di 760 MB e di seguito trovate anche un video che mostra le nuove texture altamente dettagliate.

Entrando nei dettagli, questo pacchetto contiene 13 mappe di diffusione e 13 mappe normali alfa. Per dare vita a queste texture, Arthas ha utilizzato Gigapixel AI e Adobe Photoshop.

In altre parole, il modder ha effettuato un upscaling delle texture originali, il che significa che queste nuove texture mantengono lo stile artistico delle loro versioni originali.

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando ancora di Oblivion, il nostro Adriano vi ha raccontato tempo fa alcune curiosità dietro la leggenda, spiegandovi che il gioco «ha avuto il ben più ingrato compito di dare al pubblico una visione che non fosse solo ambiziosa ma anche lussureggiante e splendente. E tale è rimasta, pure con tutti i suoi limiti. Benvenuti o bentornati a Cyrodiil.»

