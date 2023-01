The Elder Scrolls Oblivion, il remake (dei fan) si mostra ed è splendido

Oblivion, lo storico open world fantasy di Bethesda, è un gioco che – per quanto lontano nel tempo – non ha bisogno di presentazioni, sebbene a quanto pare nel 2025 i fan avranno di che gioire con il remake dei fan.

Il quarto capitolo della saga di The Elder Scrolls (avvistabile ancora su Amazon a ottimo prezzo) è infatti ancora oggi estremamente amato, grazie anche e soprattutto al supporto dei modder.

Tempo fa un fan ha infatti annunciato di aver ricreato Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen, mentre ora un altro team ha dato vita a una sorta di rifacimento.

Se Skyrim e Oblivion si fondessero in un unico gioco nascerebbe Skyblivion, tanto che ora un lungo filmato del prossimo fan remake mostra la mod nel suo stato attuale.

Come riportato da Game Rant, l’ambiziosa mod Skyblivion, remake non ufficiale di Oblivion realizzato in Skyrim, è ancora lontano dall’uscita, sebbene ora ben quattro ore di filmati di gioco del progetto lo mostrano in azione nella sua forma attuale.

Il gioco originale è uscito quasi 17 anni fa e non sorprende che ci siano tonnellate di mod per Oblivion che puntano a migliorarne l’esperienza con miglioramenti grafici, missioni e personaggi personalizzati.

Il gruppo di modder ci ha dato quindiun assaggio di ciò che verrà, visionabile poco più in basso: va sottolineato, ovviamente, che si tratta ancora di un work in progress e come tale va preso.

Il filmato di gioco – che inizia intorno al nono minuto – si apre con uno scenario molto familiare per i fan della versione vanilla, in quanto vediamo il giocatore fuori dalla prigione di Imperial City dopo il tutorial del dungeon di apertura.

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando invece di Skyrim, c’è una nuova mod per il gioco che piacerà a coloro che amano rubare, in quanto espande le missioni per la Gilda dei Ladri.