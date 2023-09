Notebook gaming MSI con RTX 4070 con 900€ di sconto!

Se siete videogiocatori appassionati, creativi nel campo della grafica o del video editing, o semplicemente qualcuno che non vuole scendere a compromessi quando si tratta di prestazioni e qualità, allora è arrivato il momento di prestare attenzione.

Infatti, tra i vari prodotti oggi proposti a prezzo scontato su Amazon, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Raider GE68HX, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.499€, con un risparmio reale di 900€ sull'usuale prezzo consigliato di 3.399€.

Il notebook gaming MSI Raider GE68HX è una vera e propria bestia in termini di prestazioni, ideale per chi non vuole scendere a compromessi quando si tratta di gaming o di lavori che richiedono una grande potenza di calcolo. Dotato di un processore Intel Core i7-13700HX di ultima generazione, questo notebook garantisce velocità e fluidità in ogni situazione, dal gaming all'editing video. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente contribuisce la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, che assicura dettagli grafici eccezionali e un realismo senza precedenti.

Uno dei punti forti è senza dubbio il display da 16'' Quad HD+ con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, che rende ogni immagine estremamente nitida e fluida. A complemento delle alte prestazioni, troviamo 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1 TB che assicurano un'avvio rapidissimo delle applicazioni e un trasferimento dati veloce.

Questo notebook è quindi consigliato soprattutto a gamer professionisti o semi-professionisti, creativi nel campo della grafica e del video editing o, in generale, a chi necessita di una macchina potente per il multitasking intensivo. L'offerta attuale su Amazon lo rende ancora più appetibile, essendo venduto al prezzo più basso di sempre. Se siete alla ricerca di un notebook che non faccia mancare nulla, MSI Raider GE68HX potrebbe essere la scelta giusta per te.

