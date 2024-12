Shadow of the Erdtree non ha vinto nulla ai The Game Awards, nonostante le polemiche

Le selezioni di The Game Awards 2024 hanno fatto discutere, come ormai accade quasi ogni anno, ma c'è un "gioco" che più di tutti aveva scatenato polemiche tra le community in rete.

Ci riferiamo ovviamente a Elden Ring Shadow of the Erdtree, candidato in diverse categorie che includono, tuttavia, anche il GOTY 2024.

Nessuno ovviamente mette in discussione la bontà dell'espansione realizzata da FromSoftware — che abbiamo sottolineato più volte sulle nostre pagine, anche se ci limiteremo a ricordarvi la recensione del nostro Domenico Musicò — ma ciò che è ovviamente discutibile è che quello che alla fine resta "solo" un DLC è stato messo sullo stesso piano di nuovi giochi completi.

La scelta di non istituire una categoria apposita per i DLC alla fine non ha affatto giovato all'espansione di Elden Ring (che trovate invece scontato su Amazon), a giudicare dai risultati di The Game Awards 2024.

Se avete osservato con attenzione l'elenco dei vincitori della serata, avrete infatti notato un dettaglio molto importante: nonostante le sue 5 nomination e la discussa candidatura al GOTY, Shadow of the Erdtree non si è portato a casa nemmeno un premio.

Ricordiamo che l'espansione era stata nominata non solo come Gioco dell'Anno, ma anche come Best Game Direction, Best Art Direction e Best RPG, oltre a ottenere la nomination per la vittoria finale ai Player's Voice.

Shadow of the Erdtree non è riuscito a trionfare in nessuna di queste categorie, che hanno visto trionfare rispettivamente Astro Bot come GOTY e Game Direction, Metaphor: ReFantazio come Art Direction e RPG, Black Myth: Wukong nel Player's Voice.

Una vicenda molto simile a quanto accadde l'anno scorso con Marvel's Spider-Man 2, anche se in quel caso fu ancora più clamoroso dato che l'avventura Insomniac riuscì a conquistare ben 7 nomination, non vincendone nemmeno una.

Probabilmente FromSoftware avrebbe voluto celebrare l'annuncio dello spin-off multiplayer Elden Ring Nightreign con almeno una vittoria per Shadow of the Erdtree, ma non c'è stato niente da fare.

Chissà, magari questi risultati riusciranno finalmente a convincere Geoff Keighley che non istituire una categoria dedicata appositamente ai DLC non farà altro che continuare a penalizzarli in futuro.

Ad ogni modo, se volete scoprire tutti gli annunci e i trailer di questa serata, vi lasciamo al nostro recap dedicato.

Inoltre, abbiamo riepilogato per voi anche tutti i giochi che hanno ottenuto più vittorie, qualora foste curiosi di scoprire quali giochi hanno saputo conquistare maggiormente utenti e critica.