Marvel's Spider-Man 2 aveva 7 nomination ai The Game Awards... ma non ha vinto nulla

Probabilmente non vi sareste aspettati di vedere Marvel's Spider-Man 2 vincere il GOTY nello stesso anno in cui abbiamo visto giochi come Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom o Alan Wake 2, ma era davvero difficile immaginarsi un epilogo del genere per l'esclusiva PlayStation di casa Insomniac.

Il secondo capitolo di Marvel's Spider-Man (lo trovate su Amazon) aveva infatti ottenuto eccellenti consensi a livello di critica e pubblico, riuscendo a qualificarsi non solo per la finale dei Player's Voice, ma anche e soprattutto a essere candidato per il GOTY finale e conquistare ben 7 nomination.

Marvel's Spider-Man 2 era dunque riuscito a diventare il terzo gioco con più nomination ai The Game Awards 2023, con appena una candidatura in meno rispetto a Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2, veri mattatori della serata.

Il titolo di Insomniac era stato nominato nelle categorie GOTY, Game Direction, Narrative, Audio Design, Best Performance (con Yuri Lowenthal nei panni di Peter Parker), Innovation in Accessibility e come Action/Adventure.

Le nomination diventano addirittura 8 se pensiamo che è riuscito a conquistare un posto nella finale dei Player's Voice, premio assegnato solo e soltanto dalla community senza alcuna influenza da parte della critica.

Ebbene, alla fine dello show condotto da Geoff Keighley, Marvel's Spider-Man 2 non è riuscito a conquistare nessuna di queste statuette, tornando a casa con 0 premi e, forse, con un bel mal di testa.

Difficile immaginare che Sony e Insomniac si aspettassero questo epilogo: con così tante nomination, era del resto quasi impossibile aspettarsi che l'esclusiva PlayStation non riuscisse a portarsi a casa nemmeno un classico "premio di consolazione" in una delle molteplici categorie.

Ma in un anno così ricco di uscite importanti, il numero di nomination non è stato sufficiente: da parte sua, Insomniac ha comunque voluto ringraziare i fan per il supporto dimostrato, facendo i complimenti a tutti coloro che sono riusciti a portarsi a casa le statuette.

È plausibile pensare che gli sviluppatori siano delusi da come sono andate le cose — del resto, come non esserlo? — ma, se dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, 7 nomination non vengono conquistate tutti i giorni, segno che si tratta comunque di un'avventura eccellente per i fan dell'amichevole Spider-Man di quartiere.

Solo, evidentemente, non così buona da riuscire a vincere a tutti gli effetti dei premi importanti. Se siete invece curiosi di scoprire quali giochi sono stati premiati, vi abbiamo riepilogato tutti i vincitori nel nostro articolo dedicato.

Se vi foste invece persi qualche annuncio, abbiamo riepilogato tutti i trailer e i reveal dello show nel nostro recap a tema.