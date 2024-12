The Game Awards 2024: ecco tutti i giochi più premiati

Da poche ore si è ufficialmente conclusa anche quest'ultima edizione dei The Game Awards: se fate parte dei pochi fan italiani che sono riusciti a restare svegli tutta la notte, vi mandiamo il nostro più sincero abbraccio e solidarietà.

Se invece, come la maggior parte della popolazione — sottoscritto compreso — vi siete svegliati soltanto nelle scorse ore, avrete sicuramente già scoperto la notizia del giorno: il GOTY dei The Game Awards 2024 è Astro Bot, il divertentissimo platformer di Team Asobi in esclusiva PS5.

Ma ovviamente il GOTY non è stato l'unico premio assegnato durante la serata: tenendo conto di tutte le nomination, quali sono stati tutti i videogiochi più premiati durante lo show di Geoff Keighley?

Abbiamo controllato e verificato attentamente tutte le vittorie — che trovate interamente nel nostro articolo dedicato — per proporvi la classifica completa: ecco la classifica con i giochi che sono riusciti a convincere maggiormente critica e pubblico durante l'anno!

The Game Awards 2024: tutti i giochi con più vittorie

Astro Bot (4) - GOTY, Best Game Direction, Best Action/Adventure Game, Best Family Game

- GOTY, Best Game Direction, Best Action/Adventure Game, Best Family Game Metaphor: ReFantazio (3) - Best Narrative, Best Art Direction, Best RPG

- Best Narrative, Best Art Direction, Best RPG Balatro (3) - Best Independent Game, Best Debut Indie Game, Best Mobile Game

- Best Independent Game, Best Debut Indie Game, Best Mobile Game Black Myth: Wukong (2) - Best Action Game, Player's Voice (GOTY degli utenti)

- Best Action Game, Player's Voice (GOTY degli utenti) Senua's Saga: Hellblade 2 (2) - Best Audio Design, Best Performance (Melina Juergens)

- Best Audio Design, Best Performance (Melina Juergens) Helldivers 2 (2) - Best Ongoing Game, Best Multiplayer Game

La vittoria del GOTY ha permesso ad Astro Bot di emergere ancora una volta in cima a questa speciale classifica: la tenera e divertentissima avventura platform (che trovate scontata su Amazon) si conferma dunque come gioco di riferimento di questo 2024.

Balatro e Metaphor: ReFantazio hanno saputo comunque dare battaglia al platform di casa PlayStation, fermandosi a un solo premio in meno con un pareggio al secondo posto: la dimostrazione che quest'anno ha saputo regalare tanti giochi interessanti.

Le sorprese della serata sono indubbiamente Hellblade 2 ed Helldivers 2, che sono riusciti ad eguagliare il candidato al GOTY Black Myth Wukong per numero di vittorie: un risultato sicuramente degno di nota, considerando che l'action game di Game Science ha vinto il premio del pubblico.

Final Fantasy VII Rebirth, altro candidato al GOTY, non compare in questa speciale classifica ma può comunque "consolarsi" con la vittoria per la migliore colonna sonora, premio decisamente più che meritato.

Il grande "flop" della serata è invece Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che nonostante le sue 5 nomination non è riuscito a portarsi a casa neanche un premio.

Se vi servisse un piccolo ripasso con tutti gli annunci e i trailer della serata, vi lasciamo al nostro recap a tema.