Nonostante Alan Wake 2, i ricavi di Remedy sono in calo

Remedy ha investito moltissimo nei suoi ultimi progetti, così come farà in quelli futuri, e tra Alan Wake 2 e i prossimi Max Payne e Control, lo sviluppatore ha annunciato un calo del 22,2% nei guadagni.

Come riporta Games Industry, Remedy ha riportato gli ultimi dati finanziari con relative analisi rispetto alla situazione dello studio.

Remedy ha infatti registrato un calo dei ricavi del 22,2% a €33,9 milioni rispetto ai €43,6 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di una perdita operativa di €28,6 milioni per i risultati dell'intero anno, ma con un ingresso di €5,2 milioni in royalties da Alan Wake Remastered.

L'azienda ha attribuito il calo dei ricavi e dei profitti a "maggiori investimenti" in progetti in corso attualmente in fase di sviluppo, oltre a una svalutazione di €7,2 milioni per il suo progetto Kestrel (precedentemente noto come Vanguard) .

Tuttavia il CEO Tero Virtala ha evidenziato il lancio di Alan Wake 2 come un grande successo per lo sviluppatore, confermando le impressioni iniziali nonostante non sia ancora riuscito a ripagare i costi di sviluppo.

Inoltre, Virtala ha parlato di quello che sarà il futuro dell'azienda relativamente ai propri progetti:

«Con Alan Wake e Control ora abbiamo due franchise consolidati, e la nostra ambizione è quella di trasformarli in franchising che abbiano un elevato riconoscimento del marchio, una base di utenti in costante crescita, una cadenza più regolare di sequel e la capacità di generare entrate e profitti e un livello elevato.»

Questa intenzione fa il paio con il fatto che, di recente, Remedy è riuscita a riacquisire completamente la proprietà di Control da 505 Games, e ora potra utilizzare la proprietà intellettuale come meglio crede.

Come stanno procedendo i lavori per i prossimi Max Payne e Control, tra l'altro?

Virtala ha affermato che i remake dei primi due Max Payne avranno un budget paragonabile a quello di Alan Wake 2, mentre Remedy si aspetta che i due titoli, così come Condor e Control 2 possano entrare nella prossima fase dello sviluppo nella seconda metà del 2024.

