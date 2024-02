Control torna in mano a Remedy, per merito di Alan Wake 2

Control ora è sotto il controllo (...) completo di Remedy Entertainment, che ha ripreso i pieni diritti di sfruttamento del marchio da 505 Games.

L'ottimo titolo del 2019 (lo trovate ancora su Amazon) era stato pubblicato infatti in collaborazione con 505 Games, il publisher di matrice italiano che lanciato Control insieme a Remedy detenendone in parte i diritti, come di consueto.

Ma la situazione è cambiata perché, come riporta lo stesso team di sviluppo in un recente post sul blog ufficiale, Jesse Faden è tornata a casa.

Da oggi, infatti, tutti i diritti di pubblicazione, distribuzione, marketing e altri diritti su Control, il prossimo titolo dal nome in codice Condor, Control 2 e tutti i futuri prodotti Control verranno ripristinati verso Remedy.

«Remedy è ora in grado di prendere le giuste decisioni aziendali e di prodotto concentrandosi sulla crescita del franchising a lungo termine», dichiara il team di sviluppo nella nota diffusa online.

505 Games continuerà a fungere da publisher di Control durante un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2024, momento in cui il controllo tornerà a Remedy come previsto dai termini dell'accordo di pubblicazione originale di Control.

La manovra è costata circa €17 milioni a Remedy, che è l'equivalente dell'importo che 505 Games ha pagato fino ad oggi per lo sviluppo del nome in codice Condor e Control 2.

Remedy ha inoltre spiegato che questa transazione consentirà di negoziare accordi migliori per i videogiochi attuali e futuri, così come di valutare opzioni tra l’autopubblicazione e un nuovo partner editoriale per Condor e Control 2.

La riacquisizione dei diritti è stata resa possibile grazie al valore attuale di Remedy, che passa anche per Alan Wake 2:

«Siamo in una posizione negoziale migliore rispetto a prima poiché Control è un marchio affermato e Alan Wake 2 ha avuto successo. Siamo fiduciosi che questi fattori combinati ci consentiranno di ottenere il partner giusto, la struttura dell'accordo e il profilo rischio-rendimento che avvantaggiano Remedy e si adattano meglio al franchise di Control.»

Tutto ciò include anche una diretta responabilità del marketing, della distribuzione e di altri accordi di business, che porteranno probabilmente ad ulteriori e migliori successi.

Nonostante l'effettiva poca promozione fatta al titolo, infatti, Alan Wake 2 è stato il gioco con le vendite più veloci di sempre di Remedy, nonostante non sia ancora rientrato nei costi di sviluppo.

E a questo punto non vediamo l'ora di sapere cosa ci sarà nel futuro di Remedy, che è stato svelato parzialmente da Sam Lake qualche tempo fa.