Control Ultimate Edition è gratis su Xbox Game Pass, da ora

Da questo momento è disponibile uno dei giochi gratis più attesi su Xbox Game Pass del mese di marzo: Control Ultimate Edition è infatti già scaricabile da adesso, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di un vero e proprio ritorno per il capolavoro di Remedy, che già in passato era stato proposto sul servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) nella sua versione base: oggi potrete invece divertirvi con l'edizione definitiva, che include le espansioni The Foundation e AWE.

Recentemente Remedy è riuscita a riprendersi i diritti sulla serie, che precedentemente appartenevano al publisher 505 Games: il suo ritorno su Game Pass presenta dunque un tempismo quantomeno curioso, ma è un'ottima opportunità per scoprire un capolavoro che gli amanti degli sparatutto narrativi non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Come vi raccontò il nostro Domenico Musicò nella sua recensione dedicata, Control è stato infatti il gioco più ambizioso mai realizzato da Remedy — almeno fino all'uscita di Alan Wake 2, altro capolavoro del team di sviluppo finlandese.

Come vi anticipavamo in apertura, Control Ultimate Edition è già disponibile per il download sia sulle console Xbox che su PC per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: se avete un'iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, potrete anche approfittare della versione cloud per giocarlo sui vostri dispositivi preferiti.

Ovviamente, il nostro consiglio spassionato non può che essere quello di recuperare questo capolavoro il prima possibile, dato che è uno dei veri e propri punti di forza del marzo di Game Pass.

Ricordiamo comunque che le sorprese non sono ancora finite qui, dato che proprio nella giornata di domani sarà disponibile un nuovo gioco gratis: si tratta dello stilosissimo No More Heroes 3.

E restando in tema di novità in casa Xbox, non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata anche ai nuovi sconti settimanali di Xbox Store: troverete giochi in offerta fino al 95%.