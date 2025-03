«Non vale la pena» che Abby sia muscolosa in The Last of Us Stagione 2

The Last of Us Stagione 2 si porterà dietro sicuramente tante polemiche come quelle che si è portato dietro The Last of Us Part II, e tra queste c'è già l'aspetto di Abby nello show.

Non abbiamo fatto in tempo a smaltire l'odio rivolto verso Bella Ramsey, che interpreta Ellie in The Last of Us di HBO, che Kaitlyn Dever si è ritrovata al centro di altrettante attenzioni.

L'attrice che è stata scelta per interpretare Abby non sarà infatti muscolosa come la sua controparte videoludica. Una scelta che gli autori della serie TV hanno già motivato ampiamente in passato e che, in una nuova intervista con Variety, hanno spiegato approfonditamente ancora una volta.

La scelta di far interpretare Abby a Kaitlyn Dever, un'attrice con una fisicità meno imponente, riflette la volontà di Neil Druckmann di trovare la persona giusta per il ruolo piuttosto che cercare un casting perfetto.

Specificatamente, Druckmann ha dichiarato:

«Kaitlyn Dever voleva lavorare con noi; noi volevamo lavorare con lei. Non vale la pena lasciarsi sfuggire la possibilità di continuare una ricerca che potrebbe non dare mai i suoi frutti per trovare qualcuno che corrisponda alla fisicità.»

The Last of Us Stagione 2 sarà infatti meno concentrata sull'azione e sarà anche meno violenta di quanto ci possiamo aspettare, rendendo meno necessaria la muscolatura possente della Abby originale.

Craig Mazin e Neil Druckmann spiegano di essere coscienti che adattare The Last of Us Part II sarebbe stata una sfida ben più complessa rispetto alla prima stagione. Mazin, però, non è preoccupato dalle reazioni:

«Se c'è una cosa che Neil e io condividiamo, è che non abbiamo paura di buttarci completamente in una storia, anche se può sembrare rischiosa.»

Non manca poi così tanto all'uscita italiana dello show perché finalmente c'è una data di uscita, pertanto non vediamo l'ora di assistere in prima persona a questa attesa trasposizione. Nel frattempo, qui potete recuperare tutto quello che dovete sapere.