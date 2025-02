Abby non sarà uguale al videogioco in The Last of Us S2

La seconda stagione di The Last of Us sta per introdurre uno dei personaggi più discussi del franchise: Abby.

Interpretata da Kaitlyn Dever (Booksmart, Dopesick), la sua versione televisiva presenterà una differenza significativa rispetto al videogioco (che trovate su Amazon): il fisico.

Neil Druckmann e Craig Mazin, showrunner della serie, hanno rivelato che Abby avrà un aspetto meno muscoloso rispetto alla sua controparte videoludica (via CB).

Il motivo? Secondo Druckmann, la serie ha un approccio più focalizzato sul dramma rispetto all'azione, quindi un personaggio meno imponente fisicamente può funzionare meglio in questo contesto.

Mazin ha aggiunto che questa scelta permette di esplorare una Abby forse meno "corazzata" esteriormente, ma ancora più forte interiormente.

Quindi Abby nella serie HBO sarà meno muscolosa rispetto al videogioco perché, secondo Druckmann, la priorità non è l’azione ma il dramma. Una scelta interessante, che però cambia non poco il personaggio: nel gioco, il suo fisico non era solo estetica, ma un riflesso della sua storia e della sua brutalità.

Chi ha giocato a The Last of Us Part II sa bene infatti che il fisico di Abby non era un dettaglio irrilevante: era parte integrante della sua identità, il risultato di anni di addestramento e sofferenza, un elemento chiave della sua storia.

Il suo aspetto nel gioco non era solo una scelta estetica, ma una manifestazione del suo ruolo e delle sue azioni.

Il cambiamento, quindi, non è banale e solleva una domanda importante: questa nuova Abby riuscirà a mantenere la stessa intensità narrativa e lo stesso impatto visivo senza quel dettaglio così distintivo? O il pubblico si troverà di fronte a una versione più "digeribile" per la TV?

Per scoprirlo, bisognerà attendere aprile 2025, quando la seconda stagione di The Last of Us debutterà su HBO e in streaming su Sky e Now per l'Italia.

Restando in tema, The Last of Us Stagione 2 a quanto pare un personaggio inedito e una struttura temporale non lineare.