The Last of Us Stagione 2 ha una data italiana!

Dopo una prima stagione da record, la serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO e Sky Exclusive, si prepara a tornare con la seconda stagione, che debutterà in Italia il 14 aprile su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

La nuova stagione riprenderà la storia cinque anni dopo gli eventi che abbiamo visto nei primi episodi, con Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) costretti ad affrontare non solo un mondo ancora più ostile e imprevedibile, ma anche le complesse dinamiche del loro rapporto.

Con sette nuovi episodi basati sul videogame (che trovate su Amazon), la serie vedrà il ritorno di Pedro Pascal e Bella Ramsey, affiancati da Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria).

Le nuove aggiunte al cast includono Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced come Dina, Young Mazino nei panni di Jesse, oltre a Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright nei panni di Isaac.

La celebre Catherine O'Hara sarà guest star della stagione. Basata sul franchise di successo sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, la serie è scritta e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann, con la collaborazione di Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Naughty Dog.

Insomma, la seconda stagione di The Last of Us si prepara a riportarci in un mondo brutale e commovente, con una storia che promette di essere ancora più intensa e divisiva.

L'introduzione di nuovi personaggi chiave, come Abby, Dina e Jesse, segna l’inizio di un arco narrativo che i fan del videogioco conoscono bene e che sicuramente farà discutere.

Con il ritorno di Pascal e Ramsey, la serie ha tutte le carte in regola per bissare il successo della prima stagione (che ho recensito qui). Non resta che attendere aprile per scoprire se The Last of Us saprà emozionarci ancora una volta.