The Last of Us Stagione 2: uscita, episodi e tutto quello che sappiamo

La serie televisiva di The Last of Us è senza alcun dubbio uno dei progetti di trasposizione di un videogioco meglio riusciti in assoluto.

La saga videoludica di Naughty Dog era già stata scritta con un certo taglio cinematografico, ma questo non vuol dire che fosse semplice portarla in formato televisivo, specialmente per i temi trattati e i complessi personaggi che nel videogioco potevano esprimersi al meglio della loro caratterizzazione.

A due anni di distanza dalla fine della prima stagione, il regista Craig Mazin si ritrova a collaborare a stretto contatto con uno dei principali creatori del videogioco, Neil Druckmann per portare su HBO una seconda stagione dello show.

La conferma per l’arrivo di una seconda stagione – e con essa è quasi scontata anche una terza e una quarta– è arrivata quando la prima non era neanche finita, confermando l’enorme successo che questa ha avuto, grazie anche alla sua notevole qualità di scrittura e fedeltà alla storia del primo storico The Last of Us.

Se volete sapere tutto su questa seconda stagione, ormai prossima alla messa in onda ad aprile 2025, allora in questo articolo troverete tutte le informazioni che desiderate.

Data d’uscita e numero di episodi

HBO ha annunciato che la seconda stagione di The Last of Us arriverà dal 14 aprile 2025, con la trasmissione in Italia che sarà affidata (in contemporanea con l'uscita oltreoceano) a Sky e Now TV.

Sappiamo anche già il numero di episodi da cui sarà composta la serie TV: la seconda stagione di The Last of Us avrà un totale di 7 episodi, due in meno in realtà rispetto alla prima.

Dove vedere The Last of Us Stagione 2

In Italia la serie sarà trasmessa in contemporanea con le uscite USA da Sky in TV e da Now TV in streaming.

Entrambi i servizi richiedono un abbonamento (al pacchetto di intrattenimento) per poter accedere ai contenuti.

Storia: cosa aspettarsi dalla Stagione 2

La seconda stagione di The Last of Us sarà ambientata cinque anni dopo gli eventi della prima. Come ben sappiamo, questa sarà basata su The Last of Us Parte II, il videogioco di successo di Naughty Dog uscito nel 2020.

Ritroveremo dunque Joel ed Ellie a vivere nella comunità di Tommy, il fratello di Joel dopo gli eventi della prima stagione, che ha adattato in maniera molto fedele il primissimo videogioco della serie uscito nel 2013.

Nel mondo infernale in cui vivono i due hanno trovato una sorta di oasi di pace, lontano dagli infetti e da altre forze ostili maggiormente presenti in quel che resta delle grandi città. Ellie ha anche trovato l’amore con Dina, una ragazza del luogo a cui si è legata sentimentalmente.

La loro vita però verrà sconvolta da un gruppo di individui capitanati da Abigail “Abby” Anderson, in cerca di vendetta per un evento che ha strettamente a che fare con i due protagonisti dello show.

Coprirà tutti gli eventi di The Last of Us - Parte 2?

Stando alle informazioni rilasciate finora, anche la seconda stagione dovrebbe seguire fedelmente la storia vista nei videogiochi, ma stavolta, stando a quanto detto da Mazin e Druckmann, ci saranno delle differenze obbligatorie nel modo in cui questa verrà raccontata.

Chi ha giocato i videogiochi sa quanto è difficile riportare la Parte II in formato televisivo, e data la lunghezza e complessità del gioco è già stato confermato che non basterà una singola stagione a coprirne tutta la storia.

Mazin ha detto che probabilmente si dovrà arrivare fino alla quarta stagione per vedere adattato l’intero secondo capitolo del videogioco. Druckmann ha anche affermato che nella serie televisiva verranno anche introdotte delle sequenze scartate dal videogioco, con alcune che, ha anticipato, saranno anche molto violente.

Ovviamente tutti coloro che sanno cosa succede nel videogioco aspettano con un po’ d’ansia di vedere come sarà resa "quella scena" anche se sono in tanti a non voler rivivere il trauma.

Il cast: tutti gli attori e chi sarà Abby

Nel cast tornano ovviamente i due protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Joel Miller e Bella Ramsey come Ellie, davvero convincenti nella loro prova attoriale durante la prima stagione. Ritornano anche Gabriel Luna e Rutina Wesley nei ruoli del fratello di Joel, Tommy e sua moglie Maria.

Passando alle nuove aggiunte al cast: Kaitlyn Dever sarà Abby Anderson, l’attrice è conosciuta per i suoi ruoli in Unbelievable di Netflix e per Dopesick, per cui ha ricevuto anche una nomination agli Emmy nel 2021.

Isabela Merced invece vestirà i panni di Dina, il personaggio di cui Ellie è innamorata. Merced ha avuto in passato dei ruoli in Transformers: L’ultimo cavaliere, Soldado e Madame Web.

Young Mazino sarà invece Jesse, l’ex fidanzato di Dina e membro importante della comunità di Tommy. Rivelati anche tutti i compagni di Abby nel videogioco: Danny Ramirez sarà Manny, Tati Gabrielle interpreterà Nora, Ariela Barer sarà Mel e Spencer Lord sarà invece Owen.

Presente nel cast anche Catherine O’Hara che interpreterà forse un personaggio inedito non presente nel videogioco, ma da quanto visto nei trailer sembra avrà a che fare soprattutto con Joel.

Pedro Pascal : Joel

: Joel Bella Ramsey : Ellie

: Ellie Kaitlyn Dever : Abby

: Abby Gabriel Luna : Tommy

: Tommy Rutina Wesley : Maria

: Maria Isabela Merced : Dina

: Dina Young Mazino : Jesse

: Jesse Danny Ramirez : Manny

: Manny Tati Gabrielle : Nora

: Nora Ariela Barer : Mel

: Mel Spencer Lord . Owen

. Owen Catherine O'Hara: da scoprire

Trailer

Al momento HBO Max, il canale su cui andrà in onda la serie negli Stati Uniti, ha fatto uscire due trailer della seconda stagione di The Last of Us.

Teaser trailer

Il primo trailer della durata di circa due minuti che anticipa le atmosfere e i personaggi di questa seconda stagione.

Trailer con periodo di lancio

Il secondo trailer, della durata di circa un minuto è invece stato mostrato per la prima volta alla presentazione di Sony al CES di Las Vegas e ha annunciato l’arrivo della seconda stagione in aprile.

È stato lanciato anche dai canali italiani di Sky e potete vederlo di seguito.

Non resta che attendere ormai i prossimi trailer che potrebbero accompagnarci fino al debutto del prossimo 14 aprile.