Non solo Gears 6, l'estate di Xbox potrebbe riservare altre sorprese

Il 2024 di Xbox sembra delinearsi in maniera più interessante del previsto, almeno per quanto riguarda gli annunci, perché nel rituale evento estivo non ci sarà solo Gears of War 6.

A quanto pare durante la Summer Game Fest potrebbe arrivare davvero l'annuncio dell'atteso nuovo capitolo della saga di third person shooter, dopo un lungo silenzio e tanto tempo trascorso dall'ultimo episodio di Gears of War.

Più volte si è parlato del fatto che Gears of War 6 sia effettivamente tra le produzioni in cantiere nei meandri di Xbox, anche se non ci sono mai state conferme ufficiali fino a questo momento.

Ma, come riporta VGC, l'estate di Xbox avrebbe in serbo anche l'annuncio del nuovo capitolo di Call of Duty nel corso dell'evento estivo.

Una possibilità che è stata confermata anche da Tom Warren, giornalista di The Verge, per cui l'evento estivo di Xbox sarebbe pianificato per il 9 giugno prossimo.

«L'annuncio di Gears non sarà l'unico nuovo gioco Xbox presente allo show», ha dichiarato Tom Warren, che tra le possibilità di annunci elenca anche «le date di uscita dei prossimi giochi Xbox come Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle e, naturalmente, un nuovo Call of Duty che debutterà entro la fine dell’anno.»

Una possibilità che non sarebbe affatto astratta, visto che Activision è parte di Xbox ormai e il lancio del nuovo Call of Duty potrebbe essere uno dei colpi più interessanti da fornire in anteprima in un evento dedicato.

Intanto non possiamo che aspettare l'estate dei videogiochi, anche per vedere se effettivamente il nuovo Gears of War 6 sarà next-gen come si è ipotizzato nelle ultime ore.

Potete recuperare tutti gli episodi di Gears of War anche tramite Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi con le card che trovate su Amazon al miglior prezzo.