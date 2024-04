Non solo Fallout 5: un altro gioco potrebbe essere in arrivo

La febbre di Fallout potrebbe non esaurirsi presto, visto che il successo ottenuto dalla serie TV su Prime Video potrebbe spingere il franchise oltre il già "annunciato" Fallout 5.

Basti pensare che ormai è diventato difficile riuscire a trovare copie fisiche di Fallout 4 (ne trovate ancora qualcuna su Amazon).

Per quanto riguarda il futuro della serie, Todd Howard ha detto che non intende annunciare date di uscita, ma forse non tutto è perduto.

Come riportato anche da TheGamer, se lo sviluppo di Fallout 5 non inizierà prima del lancio di The Elder Scrolls 6, una terza parte potrebbe sviluppare uno spin-off simile a New Vegas di Obsidian.

Todd Howard sostiene che Bethesda è sempre stata aperta all'idea e che, nonostante i fan abbiano ipotizzato che sia arrabbiato per la popolarità di New Vegas, lui ama il gioco.

Xbox, che possiede Bethesda a partire dal 2021, starebbe progettando di rilasciare un altro Fallout «prima o poi».

Jez Corden di Windows Central ha aggiunto che pensa addirittura che vedremo un nuovo gioco «in questo decennio», cioè entro i prossimi sei anni.

«Abbiamo sempre avuto queste conversazioni», ha detto Howard in un'intervista a Kinda Funny Games. «Abbiamo fatto molte cose per la serie. Potrebbe sembrare che non ci sia un nuovo grande gioco in uscita, ma abbiamo aggiunto contenuti a 76 per lo show. 76 ha un'espansione della mappa davvero fantastica che arriverà quest'estate con Skyline Valley».

E ancora: «Hanno fatto un lavoro straordinario con New Vegas. Non posso parlare di ciò che faremo in futuro con il franchise, ovviamente, ma New Vegas è un gioco molto, molto importante per noi e per i nostri fan. Pensiamo che abbiano fatto un lavoro incredibile».

Chi potrebbe sviluppare, quindi, uno spin-off di Fallout? Al momento non lo sappiamo.

Microsoft possiede tre studi che hanno il nome di Fallout nel loro curriculum: Bethesda, che attualmente ne detiene i diritti, Obsidian e inXile Entertainment, fondata dal cofondatore di Interplay Brian Fargo (sviluppatore dei Fallout originali).

Con tutti e tre gli studi ora sotto l'ala protettrice di Xbox, forse vedremo uno di questi cimentarsi con un nuovo Fallout.

In attesa di saperne di più, segnaliamo che la serie TV è stata prodotta tenendo a mente proprio i temi che saranno trattati in Fallout 5: Todd Howard ha ammesso di aver fatto rimuovere alcuni contenuti che avrebbero "spoilerato" il quinto gioco.