Fallout serie TV, Todd Howard ha tagliato alcune scene: «Lo faremo in Fallout 5»

La serie TV di Fallout, che debutterà su Prime Video dal prossimo 11 aprile, è sicuramente uno degli show più attesi dai fan dei videogiochi, anche e soprattutto grazie al supporto di Bethesda.

Lo studio di Todd Howard ha infatti seguito da vicino la produzione, per assicurarsi che gli eventi narrati non solo fossero coerenti con la saga videoludica — pur essendo una storia alternativa — ma che non mettessero neanche lo studio in difficoltà per il sequel videoludico.

Advertisement

Gli autori dello show si sono detti così orgogliosi del lavoro svolto con la serie TV da averla considerata come fosse «Fallout 5»: in realtà, il "vero" quinto capitolo sarà davvero sviluppato da Bethesda, anche se ci vorrà molto tempo prima che ne inizi lo sviluppo.

Tuttavia, sembra che Todd Howard abbia già le idee chiare per il sequel di Fallout 4 (lo trovate su Amazon), al punto da aver ammesso in un'intervista a Den of Geek di essere intervenuto in prima persona per far tagliare alcune scene dello show (via Windows Central):

«Beh, ci sono state alcune cose per cui ho detto: "Non fate questo perché lo faremo noi in Fallout 5"».

Todd Howard ha comunque ribadito che la serie TV di Fallout può essere considerata la prossima storia nell'universo post-apocalittico, ma allo stesso tempo sarà inedita.

Proprio per questa sua natura, Bethesda doveva però assicurarsi di avere ancora il controllo totale su determinati eventi che, evidentemente, lo show stava per "spoilerare" prima ancora del vero Fallout 5.

In ogni caso, l'intervento diretto dello studio di sviluppo promette sicuramente bene per la qualità narrativa della serie TV: non ci resta che attendere l'uscita ufficiale per scoprire se effettivamente saprà rendere giustizia al franchise videoludico.

Pochi giorni fa è stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale ricco di segreti, che ci svela anche chi è davvero il Ghoul interpretato da Walton Goggins: lo trovate nella nostra notizia dedicata.