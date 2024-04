Fallout 5, parla Todd Howard: «Eviterò di mettere date»

Fallout 5 è ancora molto lontano, sebbene i fan sperano di avere novità a breve, specie per via della "febbre" data dalla serie Tv Prime Video.

Il sequel di Fallout 4 (che trovate in versione GOTY ) è stato sì confermato mesi fa, ma la data di uscita non sarebbe vicina.

Ad ufficializzare il suo arrivo fu il boss di Bethesda, Todd Howard, il quale non rivelò comunque null'altro.

Vero anche gli autori della serie televisiva di Fallout considerano lo show come se fosse «Fallout 5».

Ora, come riportato anche da GameSpot, sempre Howard è tornato ad accennare brevemente del quinto capitolo della saga di Fallout.

Sebbene sia stato confermato che Fallout 5 è in fase di sviluppo, Howard ha dichiarato in un'intervista di essere riluttante a indicare anche solo una data approssimativa per le uscite future.

Fallout 4 è uscito nel 2015, segnando quasi un decennio da quando la serie ha visto un gioco principale, e sebbene Bethesda abbia confermato che Fallout 5 è in lavorazione, non abbiamo ancora idea di quando potremo giocarlo.

Già nel 2022 Howard aveva dichiarato che Fallout 5 sarebbe arrivato dopo The Elder Scrolls 6, ma quando gli è stato chiesto se le cose stanno ancora così in una recente intervista con IGN US, Howard si è detto riluttante a confermare qualsiasi tipo di tempistica.

«Eviterò di mettere delle date su qualsiasi cosa. L'ho imparato a mie spese», ha risposto Howard.

Sebbene Howard non si sia dilungato troppo sui piani di Bethesda per i giochi futuri, ha menzionato alcuni dei giochi in corso che lo sviluppatore continua a supportare e aggiornare.

«Stiamo ancora lavorando molto, ovviamente su Fallout 76, e vediamo che la comunità, così tante persone che si avvicinano a quel gioco e lo riscoprono, è molto soddisfatta del livello raggiunto da quel gioco. È davvero così, e voglio dire, questa è una delle migliori comunità di tutti i giochi. Sorprendentemente, è un'apocalisse molto, molto bella».

Lo stesso discorso è di riflesso relativo anche a The Elder Scrolls 6, attualmente privo di una data di rilascio.

Aspettando il quinto capitolo, date un'occhiata al fan trailer del prossimo Fallout 5 realizzato però con l'Unreal Engine 5.

Ma non solo: molti appassionati si stanno avvicinando alla saga di Fallout dopo aver visto la serie TV. Vediamo allora quanti giochi ci sono e da quali cominciare.