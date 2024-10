Non solo CoD: ecco i giochi in arrivo su Game Pass

Immancabilmente, Microsoft ha annunciato su Xbox Wire i prossimi giochi in arrivo per gli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno mettere le mani sul nuovo Call of Duty: Black Ops 6 – ma non solo, dato che l'affare con Activision Blizzard porta sul catalogo anche i classici di StarCraft.

Vediamo di seguito i giochi annunciati.

Game Pass - Giochi in arrivo a ottobre-novembre

South Park: Scontri Di-Retti (16 ottobre) - PC, cloud, console

(16 ottobre) - PC, cloud, console Donut County (17 ottobre) - PC, cloud console

(17 ottobre) - PC, cloud console MechWarrior 5: Clans (17 ottobre) - PC, cloud, console

(17 ottobre) - PC, cloud, console Call of Duty: Black Ops 6 (25 ottobre) - PC, cloud, console

(25 ottobre) - PC, cloud, console Call of Duty: Modern Warfare III (25 ottobre) - cloud

(25 ottobre) - cloud Call of Duty: Warzone (25 ottobre) - cloud

(25 ottobre) - cloud Ashen (29 ottobre) - PC, cloud, console

(29 ottobre) - PC, cloud, console Dead Island 2 (31 ottobre) - PC

(31 ottobre) - PC StarCraft Remastered (5 novembre) - PC

(5 novembre) - PC StarCraft II: Campaign Collection (5 novembre) - PC

Come potete vedere, la libreria promette diverse novità interessanti, soprattutto per chi aspettava novità dalla chiusura – ormai avvenuta un anno fa – dell'affare tra Microsoft e Activision Blizzard, che porta (anche in cloud) i Call of Duty e premia i giocatori PC con StarCraft.

Tra i giochi in arrivo, sono esclusi da Game Pass Standard e richiedono Ultimate o PC Game Pass:

MechWarrior 5: Clans

Call of Duty: Black Ops 6

Dead Island 2

StarCraft Remastered

StarCraft II: Campaign Collection.

Consultate la nostra guida ai giochi inclusi su Game Pass per farvi un'idea della libreria del servizio in abbonamento, mentre qui trovate i giochi inclusi su PC Game Pass.

Se state cercando di orientarvi tra i diversi tier di abbonamento, sappiate che dopo le recenti novità i giochi del day-one sono inclusi solo nel livello Ultimate e non basta più un abbonamento Standard sulla vostra console (nessun problema, invece, se giocate su PC Game Pass per il vostro computer).

Per ogni approfondimento ulteriore, visitate il nostro hub su Xbox e quello sul cloud gaming.