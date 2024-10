Altri tre Call of Duty arriveranno gratis su Xbox Cloud Gaming

Microsoft e Activision continuano a rinforzare l'offerta di Xbox con Call of Duty, visto che su Cloud Gaming arriveranno ben tre titoli che sarà possibile giocare gratis.

Microsoft ha annunciato il supporto di Xbox Cloud Gaming per Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 e Warzone tramite Xbox Wire.

A partire dal 25 ottobre, i membri di Game Pass Ultimate potranno giocare a tutti e tre i titoli tramite Xbox Cloud Gaming, data che coincide con il lancio ufficiale di Black Ops 6 (lo trovate su Amazon).

Il nuovo episodio del franchise sarà per altro il primo ad arrivare su Game Pass in generale al day one, frutto dell'ormai storico accordo tra Microsoft e Activision.

Modern Warfare 3 era già stato aggiunto al servizio di abbonamento lo scorso luglio, diventando il primo titolo di Call of Duty ad approdare su Game Pass, mentre l'arrivo di Warzone in cloud potrebbe essere un modo per espandere la già imponente base installata del battle royale.

Con queste novità, Microsoft continua a rafforzare la sua offerta nel campo del gaming in cloud, puntando sulla popolarità di Call of Duty e l'espansione delle possibilità di accesso grazie al Game Pass.

In generale il cloud sembra essere qualcosa su cui Xbox punterà sempre di più, anche stando alle ultime indiscrezioni.

I tempi sarebbero ormai quasi maturi per il lancio del cloud per i titoli in nostro possesso. Pare infatti che la funzionalità sarà disponibile a partire da novembre 2024, anche se sarà rilasciata gradualmente in base ai diversi territori: è possibile, in altre parole, che i tempi per l'Italia possano rivelarsi un po' più lunghi.

Per quanto riguarda Call of Duty Black Ops 6, invece, abbiamo avuto l'occasione di provare la beta. Qui trovate il nostro resoconto in attesa del lancio del nuovo episodio della saga di shooter.