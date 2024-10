Nobuo Uematsu dice addio ai videogiochi con un'ultima colonna sonora

Il franchise di Final Fantasy è diventato così potente anche per via della colonna sonora di Nobuo Uematsu che, poche ore fa, ha annunciato che non si occuperà più di fare musica per i videogiochi.

L'ultimo progetto musicale del maestro Uematsu sarà quello per Fantasian: Neo Dimension, il nuovo JRPG di un'altro gigante del settore, ovvero Hironobu Sakaguchi.

Fantasian è il nuovo progetto del recente franchise di Sakaguchi, che dopo la release su piattaforme Apple, si prepara a portare la sua creazione anche ad un pubblico più ampio come già anticipato.

Ed è proprio dai profili social di Fantasian che arriva la notizia, dalle parole dello stesso Nobuo Uematsu che si rivolge ai fan.

«Questo è il mio ultimo progetto come compositore di musica per i videogiochi», spiega Uematsu nel breve messaggio.

Già da un po' il maestro Uematsu aveva spiegato di volersi prendere una pausa dai videogiochi, e ora è arrivata la conferma definitiva.

A questo punto non è chiaro se Uematsu lavorerà all'ultima parte della trilogia remake di Final Fantasy VII, visto che se n'era parlato qualche tempo fa. Da quelle che sono le dichiarazioni in questione, sembrerebbe di no.

Autodidatta con una carriera che abbraccia decenni, Uematsu è noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie Final Fantasy, che ha visto il suo debutto nel 1987. Le sue colonne sonore hanno definito l’atmosfera di numerosi titoli iconici del franchise, tra cui il citato Final Fantasy VII, considerata una delle sue opere migliori. Oltre a Final Fantasy, ha contribuito a titoli altrettanto influenti come Chrono Trigger, Romancing SaGa e Fairy Fencer F.

Uematsu lascia un'eredità straordinaria, e per i fan del compositore, sarà un'ultima opportunità per immergersi nella sua musica epica e emotivamente risonante.

Fantasian: Neo Dimension, originariamente rilasciato in due parti su dispositivi mobili, arriverà il 5 dicembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Switch, offrendo anche un'esperienza visiva caratterizzata da scenari artigianali.

