Nobuo Uematsu collaborerà con l'ultima parte di Final Fantasy VII Remake

Nobuo Uematsu è uno di quei nomi che fanno battere forte il cuore degli amanti dei videogiochi e, soprattutto, degli amanti della saga di Final Fantasy. Il celebre compositore, che ha dato i natali ai brani più iconici della storica serie di giochi di ruolo di Squaresoft (e Square Enix), ha confermato che sarebbe ben felice di rimettersi all'opera anche per il terzo capitolo (quello conclusivo) del lavoro di remake di Final Fantasy VII.

Di recente, Uematsu aveva già firmato il brano "Hollow" su FFVII Remake e il brano "No promises to keep" in FFVII Rebirth. E, mettendo le mani avanti, a quanto pare possiamo aspettarci che faccia qualcosa di affine anche per il prossimo appuntamento.

In una chiacchierata su Square Enix Music Channel (thanks, VGC), infatti, il leggendario compositore ha chiacchierato con il creative director Tetsuya Nomura e con lo scrittore Kazushige Nojima.

Dopo aver discusso dei brani già composti, Nomura ha cercato di capire se Uematsu potesse essere interessato a un ritorno anche nel prossimo gioco e gli ha detto «dal momento che hai già lavorato ai primi due giochi della serie, non c'è nessun motivo per cui tu non debba tornare nel terzo!».

«Non che ci sia già qualcosa di ufficiale» ha continuato Nomura, rivolgendosi a Uematsu, «ma mi piace pensare che possiamo darti per certo per il prossimo gioco, no? Lo farai, giusto?».

Alla risatina con cui Uematsu ha risposto, Nomura ha aggiunto «lo dico di nuovo, questo non è un annuncio ufficiale o un'offerta, magari è solo un accordo tra gentiluomini? Tornerai per il terzo gioco, giusto?».

A quel punto, Uematsu ha confermato dichiarando che «per me sarebbe un onore».

Felice per la sua conferma, Nomura gli ha anche domandato come penserà di superarsi, considerando le straordinarie composizioni che ha già regalato a Final Fantasy. «Che cosa farai?» gli ha chiesto.

«Tanto per cominciare, mi prenderò una vacanza» ha scherzato Uematsu.

Di recente, l'amato compositore aveva lasciato intendere di non essere più intenzionato a comporre colonne sonore intere per videogiochi, quindi l'idea di comporre il tema principale del futuro episodio di Final Fantasy VII rientra nell'approccio che vuole adottare per il futuro.

Inoltre, qualche anno fa il maestro aveva anche dichiarato di aver preso una pausa di qualche tempo dal lavoro per motivi di salute: non possiamo che augurarci che ora le cose vadano meglio e che possa così anche lavorare in tutta serenità al tema che accompagnerà le future gesta di Cloud e compagni.

Final Fantasy VII Remake è uscito nel 2020 ed è disponibile su PS4, PS5 e PC. Final Fantasy VII Rebirth è disponibile dallo scorso 29 aprile su PS5 e lo potete trovare su Amazon.