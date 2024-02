Nobuo Uematsu potrebbe aver finito con Final Fantasy (e coi videogiochi)

Il leggendario compositore di musica per videogiochi Nobuo Uematsu ha dichiarato di non essere più in grado di comporre la colonna sonora di un intero progetto.

Uematsu è famoso soprattutto per aver composto le colonne sonore dei primi nove capitoli di Final Fantasy e per aver lavorato a numerosi titoli successivi.

Sebbene Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth (che potete preordinare su Amazon) contengano colonne sonore create da compositori diversi, Uematsu ha comunque composto il tema principale di entrambi i giochi.

Ora, in una nuova intervista rilasciata alla testata tedesca Zeit Online (via VGC) in vista di una performance del suo nuovo spettacolo orchestrale Merregnon: Heart of Ice, Uematsu ha dichiarato che i suoi giorni di composizione di colonne sonore complete per videogiochi sono finiti.

Alla domanda se avesse mai pensato che un giorno la nostalgia avrebbe potuto prendere il sopravvento e convincerlo a scrivere di nuovo un'intera colonna sonora per un gioco, anziché solo il tema principale, Uematsu ha risposto che ciò non succederà.

«Per quanto riguarda Final Fantasy, sono ancora coinvolto nella scrittura dei temi principali dei giochi», ha spiegato. «Ma non credo che comporrò di nuovo la musica per un gioco intero».

E ancora: «Dovresti dare il massimo per due o tre anni. E non credo di avere più la forza fisica e mentale per farlo. Penso che preferirei usare il tempo che mi rimane per lavorare su altri progetti che amo. Ad esempio composizioni come Merregnon o la mia band Uematsu Nobuo conTIKI».

L'ultima colonna sonora completa di Uematsu è stata quella di Fantasian, l'RPG esclusivo per Apple Arcade scritto e prodotto dal suo partner creativo di lunga data e creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi.

In un'intervista rilasciata nel 2021 per promuovere il gioco, Sakaguchi-san aveva dichiarato che Fantasian avrebbe potuto essere l'ultima colonna sonora di Uematsu.

Alla fine il compositore è riuscito a comporre l'intera colonna sonora del gioco in questione (che abbiamo recensito qui), composta da 60 brani orchestrati.