Dopo Fantasian, Sakaguchi è al lavoro su un nuovo videogioco

Hironobu Sakaguchi, leggendario creatore della saga di Final Fantasy, è pronto a immettere nel mondo dei videogiochi una sua nuova creazione con il suo team, Mistwalker, dopo il recente Fantasian uscito qualche tempo fa.

Ma non prima di aver giocato ancora un po' a Final Fantasy XIV (lo trovate su Amazon), videogioco di cui Sakaguchi è un grandissimo fan e che più volte ha "difeso", per così dire, nei confronti della community dei fan.

Come ha rilevato in più di un'occasione, anche in una intervista di cui abbiamo fatto parte e che trovate qui, il quattordicesimo capitolo della fantasia finale ha tutte le carte in regola per essere un Final Fantasy in tutto e per tutto, secondo Sakaguchi.

E dopo Fantasian, arrivato ultimamente anche su PC dopo l'esordio su mobile, Hironobu Sakaguchi e Mistwalker stanno ufficialmente lavorando ad un nuovo "scenario".

Lo ha svelato lo sviluppatore a Famitsu, nell'ambito della rubrica della rivista giapponese sugli auguri di Capodanno. Il CEO di Mistwalker ha affermato che lo studio ha avviato la produzione di un nuovo scenario per un videogioco.

Sakaguchi dice che la frase chiave per il 2024 di Mistwalker è "inizia la produzione di un nuovo lavoro", sebbene ancora non abbia detto nulla sul progetto né svelato alcun dettaglio. Tuttavia è ufficiale che questo nuovo progetto è in fase di scrittura e, prima o poi, avremo un nuovo videogioco del creatore di Final Fantasy.

È bello sapere che un personaggio così importante per la storia dei videogiochi sia ancora attivo nel settore, così come apprezzi molti videogiochi di vario tipo tra cui Horizon Forbidden West, di cui aveva svelato di essere un grande fan qualche tempo fa.

E rimanendo anche a "fianco" della sua saga in molte occasioni e in altrettante maniere. Sakaguchi, per esempio, ha espresso parole molto positive per il discusso Final Fantasy XVI, che ha definito addirittura "definitivo".