No, Sony non parteciperà al prossimo grande evento sui videogiochi

In quella che ormai sta diventando una tendenza, a quanto pare la storia è destinata a ripetersi: Sony non parteciperà alla Gamescom di quest'anno.

In piena febbre da Summer Game Fest 2023 (qui il recap dell'evento di apertura), la notizia non sorprende più di tanto.

La conferma arriva dal sito tedesco Gamesmarkt (via PushSquare), che riporta che il colosso giapponese non ha intenzione di presenziare a Colonia e di esporre quindi i propri titoli in fiera.

Questo non significa che PlayStation non sarà presente, anzi: le terze parti probabilmente mostreranno giochi PS5 (che trovate su Amazon), così come potrebbe esserci qualche sorpresa in occasione dell'evento Opening Night Live di Geoff Keighley (l'anno scorso, ad esempio, è stato rivelato al mondo il DualSense Edge).

Negli anni passati, specie prima della pandemia, Sony era in prima fila alla Gamescom, con intere conferenze stampa durante l'evento.

Quei tempi, a quanto pare, sono ormai lontani: ultimamente l'azienda tiene le carte coperte e non sembra dare molto valore alle convention dei consumatori.

Ovviamente questi eventi comportano spese enormi e forse il produttore non ne vede più un effettivo guadagno a livello di pura visibilità.

Gamesmarkt fa notare che, con l'assenza di Sony, è improbabile che ci sia una presenza in fiera della prossima esclusiva PS5, ossia Marvel's Spider-Man 2, il che sembra un'ipotesi sicura.

Il gioco uscirà il 20 ottobre prossimo, ma la stampa non ha ancora avuto l'opportunità di provarlo, il che riflette ancora una volta la strategia del publisher nipponico.

Quando e dove sentiremo di nuovo parlare di PlayStation dopo il PS Showcase del mese scorso non è dato sapere, ma immaginiamo che ci sarà tempo di ammirare un altro paio di State of Play prima della fine del 2023.

Vero anche che domenica 11 giugno sarà il turno di Xbox di giocare le sue carte, con l'atteso evento a tema agganciato a quello di Starfield.