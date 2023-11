No More Heroes III a prezzo super: meno di 25€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale. Se state cercando un videogioco dal piglio davvero unico, l'offerta che probabilmente vi intrigherà davvero è quella legata a No More Heroes III, recente fatica firmata dal sempre originale Suda51.

No More Heroes III, chi dovrebbe acquistarlo?

Il genio e l'estro dell'autore giapponese Suda 51 sono molto noti all'interno del settore videoludico e No More Heroes III prova a riprendere la sua vena d'azione estremamente sopra le righe, con sparatorie completamente fuori di testa, momenti del tutto folli e per niente edulcorati.

Ne viene fuori un videogioco che non somiglia a nient'altro (se non a quelli dello stesso autore), con momenti tra il lisergico e semplicemente il fuori di testa – mentre si vestono i panni dell'arrogante protagonista Travis.

Nella nostra recensione, Domenico Musicò aveva sottolineato come il gioco, pur non riuscendo a mettere tutti i giusti puntini sulle i, rappresenti un'esperienza davvero particolare, da vivere tra smitragliate e fendenti all'arma bianca che riescono a sorprendono per la capacità di Suda di unire genio e sregolatezza.

