NiOh Collection per PS5 a meno di 40€! Due splendidi giochi a prezzo scontato!

Oggi è il giorno perfetto per fare un salto nel passato, nel tumultuoso periodo Sengoku del Giappone, con l'acquisto della NiOh Collection per PlayStation 5. Amazon propone questa raccolta comprensiva di NiOh e NiOh 2, insieme a tutti i DLC rilasciati, con uno straordinario sconto del 61%. Infatti, NiOh Collection è proposto a soli 39,99€, con un risparmio reale di 41€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 80,99€.

NiOh Collection raccoglie NiOh e NiOh 2, insieme a tutti i DLC rilasciati in seguito. Si tratta di un pacchetto imperdibile per i veterani degli action RPG e per coloro che vogliono immergersi per la prima volta nel mondo di NiOh.

In NiOh impersonerete William, un abile guerriero samurai irlandese che si avventura nel Giappone dell'epoca Sengoku, una terra feroce e violenta piena di yokai - creature soprannaturali e demoniache. Il gioco combina un intricato sistema di combattimento in stile samurai con l'esplorazione di ambientazioni ricche e dettagliate, creando un'esperienza profonda e gratificante.

NiOh 2, invece, funge da prequel e vi metterà nei panni di un metà samurai, metà yokai. Questo secondo capitolo introduce nuove meccaniche di gioco, tra cui la possibilità di trasformarsi in yokai per accedere a potenti attacchi soprannaturali.

Entrambi i giochi, in questa versione per PS5, godono di miglioramenti tecnici significativi, tra cui tempi di caricamento più rapidi, supporto alla risoluzione 4K e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "The Nioh Collection vi dà l'opportunità di giocare al primo capitolo rimasterizzato in 4K e con opzioni che prevedono anche il frame rate a 120 fps: un salto davvero ragguardevole per un titolo ormai considerato vecchio. Nioh 2 si appaia invece alla qualità vista nella versione PC, offrendo ai giocatori tutti i DLC finora usciti".

