Nintendo Switch si aggiorna ancora in vista di Switch 2: ecco cosa cambia

Prima che inizi ufficialmente l'era di Switch 2, Nintendo ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento di sistema per le console Switch: la patch 20.1.0 è già disponibile a sorpresa per il download da questo momento.

Considerato il tempismo, potrebbe trattarsi dell'ultimo aggiornamento di sistema prima dell'arrivo delle nuove console (di cui potete iniziare a prenotare accessori ufficiali su Amazon).

Un update che, a differenza di quello rilasciato in precedenza, non introduce grandi rivoluzioni ma che servirà comunque ad "allineare" ulteriormente le due piattaforme.

Di seguito vi riportiamo tutte le novità dell'aggiornamento 20.1.0 di Nintendo Switch, come dichiarate dalla stessa azienda tramite il sito ufficiale:

Nintendo Switch: novità della patch 20.1.0

Sono stati apportati aggiornamenti grafici alle impostazioni del filtro famiglia.

Il suono riprodotto all'avvio di Nintendo Switch Online dal menu HOME è stato cambiato.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per perfezionare l'esperienza degli utenti.

Nintendo ci avvisa inoltre che questo aggiornamento è indispensabile per poter effettuare il trasferimento dati da Nintendo Switch a Switch 2: senza aver scaricato questa patch non sarete in grado di utilizzare la comunicazione locale per importare tutti i vostri file.

Di conseguenza non posso fare altro che invitarvi a scaricare il prima possibile questo aggiornamento, soprattutto se avete già avuto modo di prenotare Switch 2.

Tralasciando gli immancabili generici "miglioramenti" della stabilità, l'aggiornamento si preoccupa dunque semplicemente di modificare leggermente la grafica del Parental Control e del suono riprodotto con l'avvio dell'applicazione Switch Online: potete ascoltare voi stessi la differenza al seguente indirizzo.

Ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2025: alcuni negozi hanno già ricevuto le prime console, svelando che le confezioni potrebbero confondere i clienti, considerando che sono molto simili a quelle di Switch OLED.

Segnaliamo che dovrete prepararvi a scaricare una patch day-one anche su Switch 2, senza la quale non potrete utilizzare schede microSD Express.