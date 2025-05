Nintendo Switch 2 potrebbe confondere i clienti

La continuità è importante per Nintendo Switch 2, ma forse la confezione della nuova console potrebbe avere una eccessiva continuità con il passato.

Mentre le console stanno arrivando ai negozi e le catene internazionali, con la distribuzione di Nintendo che entra nella fase finale, sembra che la scelta di proporre una confezione quasi identica alla precedente sta generando dibattiti accesi tra esperti di marketing, ex dipendenti di negozi specializzati e appassionati.

La somiglianza tra le due scatole di vendita, entrambe di colore rosso e con un design minimalista, ha sollevato preoccupazioni sulla potenziale confusione che potrebbe generare nei consumatori meno informati (tramite Polygon).

L'influencer Wood Hawker ha acceso la miccia pubblicando su X un'immagine comparativa delle due confezioni, evidenziando come, nonostante la presenza di un grande "2" sulla nuova scatola, l'aspetto generale rimanga troppo simile per garantire una chiara differenziazione agli occhi del pubblico generalista.

Il post ha rapidamente guadagnato visibilità, attirando l'attenzione di professionisti del settore retail che hanno condiviso esperienze di prima mano sul comportamento d'acquisto dei consumatori.

Celia Bee, direttrice marketing di Yacht Club Games, ha commentato: «Chi ha lavorato nel commercio al dettaglio conosce la triste verità. È doloroso perché c'è un gigantesco "2", ma Wood ha ragione.»

L'idea è che la maggioranza del pubblico non abbia la conoscenza del settore per poter distinguere facilmente le console, e quindi si ritroverà ad acquistare in maniera errata tra la prima e la seconda Nintendo Switch.

Le critiche hanno raggiunto un tale livello che Wood è stato costretto a pubblicare un video di chiarimento: «Il pubblico generale non siete voi. Ho detto "un po' confusionario", non che ci sarebbe stata isteria di massa o gente in rivolta per le strade».

Le sue parole sottolineano un punto fondamentale: esiste un divario significativo tra la percezione degli appassionati e quella del consumatore occasionale, che rappresenta una fetta importante del mercato videoludico.

Vedremo come andranno le vendite di Nintendo Switch 2, e se saranno davvero influenzate da questo elemento. Di sicuro qualcuno si dimenticherà di fare l'update del day one.