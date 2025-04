Nintendo Switch, l'update 20.0.0 ci prepara a Switch 2: ecco tutte le novità

Nintendo ha appena rilasciato uno degli aggiornamenti più ambiziosi per le console Nintendo Switch: da questo momento potete scaricare l'update 20.0.0, particolarmente corposa e ricca di novità.

In vista dell'imminente lancio di Switch 2 (di cui potete già prenotare utili accessori su Amazon) Nintendo ha infatti implementato numerose utili funzionalità, oltre ad alcune piccole migliorie varie.

Come ci segnala il changelog ufficiale, attualmente disponibile in lingua inglese, si inizia dalle Virtual Game Card: una novità annunciata nei precedenti Direct che ci permette di "caricare" un gioco digitale esattamente come faremmo con le cartucce, consentendoci di continuare a giocarli anche quando la console non è connessa a internet.

In occasione di tale novità, Nintendo ha introdotto anche l'impostazione Online License Settings: dovrete assicurarvi di tenerla sempre attiva per utilizzare i giochi scaricati online, anche se non sono in formato Virtual Game Card.

Le Virtual Game Card potranno inoltre essere "prestate" ad amici e familiari presenti nel vostro gruppo famiglia: una novità che può essere utilizzata anche per singoli DLC e che potrebbe rivelarsi davvero molto utile. Sarà anche possibile impostare misure di protezione con un apposito PIN, così da impedire che questa feature possa essere utilizzata per errore da altri utenti.

L'aggiornamento 20.0.0 introduce anche il supporto al GameShare: sebbene questa funzionalità possa essere utilizzata solo su Switch 2, alcuni giochi potranno essere condivisi per il multiplayer in locale anche sulle attuali console ibride. Split Fiction sarà uno dei primi giochi a sfruttare questa funzionalità "cross-gen".

Nintendo ha anche introdotto un'opzione per facilitare il trasferimento dati da Switch a Switch 2: adesso sarà infatti possibile trasferire tutti i dati di sistema al server in cloud, cosa che porterà automaticamente al reset di fabbrica delle vostre console. Un'opzione alternativa pensata per chi intende rivendere le proprie console.

Ovviamente sarà possibile anche effettuare il semplice trasferimento tramite la comunicazione wireless, per chi vuole ancora utilizzare Switch anche dopo l'acquisto di Switch 2.

Come ulteriori novità, segnaliamo che sono state aggiornate le icone di Nintendo eShop e delle notizie Nintendo Switch, modificate alcune icone del profilo — compreso il nuovo design di Donkey Kong, che vi piaccia oppure no — e la possibilità di selezione e trasferire multipli file di salvataggio.

Il nuovo aggiornamento è disponibile da questo momento per il download: ovviamente, il mio consiglio è quello di scaricarlo il prima possibile.