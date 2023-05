Nintendo Switch Online, una trilogia di Mario è in arrivo gratis

Nintendo Switch Online ha appena confermato 3 nuovi giochi gratis in arrivo per tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: questa volta Nintendo aggiornerà il catalogo Game Boy Advance con una trilogia molto interessante.

La grande N ha infatti annunciato che presto saranno disponibili tutti e 3 i giochi della serie Super Mario Advance: si tratta di alcuni dei più grandi classici della serie, ricreati appositamente per sfruttare al meglio la console portatile.

Advertisement

Un omaggio dunque molto interessante per i fan di Mario (trovate una delle sue più amate avventure, Super Mario Odyssey, su Amazon), che vi permetterà di riscoprire un vero e proprio pezzo di storia per Game Boy Advance.

La trilogia di Super Mario Advance include rispettivamente nuove versioni di Super Mario Bros. 2, Super Mario World e Super Mario World 2 Yoshi's Island, ma troverete al loro interno anche una nuova versione del grande classico arcade Mario Bros.

Tutti e 3 i nuovi giochi gratis per Nintendo Switch Online saranno disponibili a partire da venerdì 26 maggio, ma saranno giocabili solo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Consigliamo dunque a tutti i fan del celebre idraulico di appuntare questa data sul calendario: in ogni caso, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete divertirvi con i nuovi omaggi gratuiti.

Considerando che proprio pochi giorni fa era stato annunciato l'end of service di Pac-Man 99, gioco gratis disponibile solo su Switch Online, questa trilogia può anche rappresentare un piacevole "regalo di consolazione" per i fan.

I nuovi omaggi gratuiti del servizio in abbonamento arrivano anche poche settimane dopo l'incredibile successo ottenuto da Super Mario Bros. Il Film, pronto a battere ogni possibile record.

Un successo reso possibile, secondo Shigeru Miyamoto, paradossalmente anche grazie ad alcune recensioni negative della stampa estera, dato che hanno stimolato la curiosità dei fan.