Nintendo Switch Online, un gioco gratis sta per dirci addio dopo 2 anni

Un gioco gratis offerto con Nintendo Switch Online, purtroppo, sta per chiudere ufficialmente i battenti dopo due anni di onorato servizio: si tratta di Pac-Man 99, la versione "battle royale" multiplayer del celebre classico arcade.

Si trattava di un gradito bonus per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, dato che si trattava di una divertente variante sullo stile di Tetris 99 con la celebre mascotte di Bandai Namco (se volete recuperare una delle sue ultime avventure, trovate Pac-Man World Re-Pac su Amazon).

Sfortunatamente, proprio come accaduto in passato anche a Super Mario Bros. 35 — se non ve lo ricordate, vi rinfreschiamo la memoria con la nostra recensione — anche Pac-Man 99 è destinato a lasciarci: Nintendo e Bandai Namco hanno annunciato che i server chiuderanno per sempre l'8 ottobre 2023.

Come riportato da Nintendo Life, il temutissimo end-of-service procederà in diverse tappe, prima di arrivare alla chiusura permanente: dall'8 agosto smetteranno di essere offerti i temi personalizzati a pagamento, mentre dall'8 settembre non sarà più offerta la possibilità di ottenere il Deluxe Pack e lo sblocco della modalità a pagamento aggiuntive.

Tuttavia, anche dopo l'effettiva chiusura dei server gli utenti che hanno acquistato contenuti aggiuntivi potranno continuare a utilizzarli offline contro la CPU, ma il multiplayer competitivo contro gli altri utenti è ormai destinato a dirci addio per sempre.

Non è stato ancora chiarito il motivo della chiusura improvvisa dei server, ma è possibile ipotizzare che, dopo un buon debutto, le vendite dei contenuti aggiuntivi non abbiano riscontrato il successo sperato, il che unito a un potenziale calo dei giocatori ha reso difficile continuare a giustificare il mantenimento dei server.

Insomma, se non avevate ancora provato la variante battle royale di Pac-Man, o se avete ancora voglia di rilassarvi con qualche partita online, vi suggeriamo di approfittarne finché non sarà troppo tardi.

Curiosamente, seppur Pac-Man 99 sia una versione decisamente atipica del genere, non è l'unico battle royale che è arrivato alla fine in questi giorni: anche il team di Vampire the Masquerade Bloodhunt ha deciso di interromperne il supporto.