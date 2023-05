Nintendo Switch Online, disponibile gratis da ora una trilogia di Mario

Da questo momento è ufficialmente disponibile una grande sorpresa — anzi, tre — per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: il servizio in abbonamento ha appena aggiunto al catalogo una bellissima trilogia dedicata a Super Mario.

Si tratta della raccolta Super Mario Advance, che include ben 3 nuovi giochi per il catalogo di Game Boy Advance e dedicati ai fan più nostalgici delle prime avventure dell'idraulico più amato al mondo (se cercate una delle sue avventure più apprezzate, trovate Super Mario Odyssey su Amazon).

Advertisement

L'annuncio era arrivato già nella scorsa settimana con un trailer dedicato e Nintendo ha appena confermato di aver mantenuto la promessa: tutti i fan iscritti al servizio possono già iniziare a divertirsi da ora con questa grande trilogia portatile.

Ricordiamo che i Super Mario Advance non sono altro che ri-adattamenti dei classici Super Mario Bros. 2, Super Mario World e Super Mario World 2 Yoshi's Island, appositamente rivisitati per sfruttare al meglio le potenzialità del Game Boy Advance e attualmente ancora tra le migliori versioni giocabili di questi titoli.

Ma non solo: al loro interno troverete anche una versione speciale di Mario Bros, il classico arcade per divertirvi anche insieme a un amico, tramite le funzionalità multiplayer offerte da Nintendo Switch Online.

Una trilogia dunque imperdibile per tutti i fan di Super Mario: se i tre nuovi giochi gratuiti non dovessero risultarvi ancora inclusi nel catalogo, sarà necessario aggiornare manualmente l'applicazione dedicata a Game Boy Advance direttamente dal vostro menù delle impostazioni su Switch.

Con buona probabilità, questi dovrebbero essere gli ultimi omaggi che Nintendo Switch Online ha riservato agli utenti per il mese di maggio: non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi un buon divertimento.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di giocare Pac-Man 99 finché siete ancora in tempo: tra pochi mesi saranno spenti ufficialmente i server.

Restando in tema di aggiornamenti nel mondo Nintendo, proprio nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova patch per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: tra i diversi bugfix è stato, purtroppo, incluso anche il glitch più amato.