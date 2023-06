Nintendo Switch Online, disponibili a sorpresa i primi 4 giochi gratis di giugno

Da questo momento sono ufficialmente disponibili ben 4 nuovi giochi gratis a sorpresa su Nintendo Switch Online: la grande N ha infatti annunciato il nuovo update per la line-up su NES, SNES e Game Boy, già scaricabile da ora per celebrare il mese di giugno.

Non sarà necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per accedere ai nuovi omaggi, ma basterà una regolare iscrizione a Switch Online per poter scoprire tutti i nuovi titoli, tra i quali c'è anche uno spin-off di Kirby (trovate una delle sue avventure più premiate, Kirby e la Terra Perduta, su Amazon).

Potete infatti riscoprire Kirby Tilt 'n' Tumble e Blaster Master Enemy Below su Game Boy, Harvest Moon su SNES e Mystery Tower su NES: quest'ultimo uscì inizialmente solo in Giappone su Famicom ed è un grande classico di casa Namco.

Se volete dare uno sguardo ravvicinato ai nuovi giochi gratuiti prima del download, Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale per celebrare il lancio, che vi riproporremo di seguito:

Curiosamente, GoNintendo segnala che la line-up giapponese è leggermente diversa: in sostituzione di Harvest Moon, Nintendo Switch Online ha infatti aggiunto Super Baseball Simulator 1.000: non si tratta di un gioco inedito, dato che era già stato reso disponibile per gli utenti europei e americani negli scorsi mesi.

Tutti i nuovi giochi gratis del servizio in abbonamento per Switch sono già disponibili da adesso, dopo aver scaricato l'apposito aggiornamento delle app Game Boy, NES e SNES dedicate.

Se non dovessero comparire come nuove aggiunte, sarà necessario cercare manualmente le patch direttamente dal menù Home principale.

Ricordiamo che nelle scorse giornate sono arrivati altri 3 imperdibili omaggi, questa volta esclusivi per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: su Game Boy Advance è stata aggiunta una grande trilogia di Super Mario.

Nelle scorse giornate vi abbiamo anche segnalato numerose offerte disponibili su Nintendo eShop, inclusi i migliori giochi da acquistare a meno di 5 euro.

La casa di Kyoto ha anche deciso di prendere una durissima posizione contro la Guerra in Ucraina, interrompendo ufficialmente ogni operazione commerciale in Russia e chiudendo perfino l'eShop in via definitiva.