Nintendo Switch Online, disponibili a sorpresa 4 nuovi giochi gratis

Il catalogo di Nintendo Switch Online si è appena aggiornato con 4 nuovi giochi gratis, disponibili già da adesso in esclusiva per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Si tratta infatti di 4 nuovi titoli inclusi per il catalogo SEGA Mega Drive: i fan iscritti al servizio potranno scoprire da questo momento alcuni dei classici più apprezzati della console rivale del Super Nintendo (se volete scoprire tanti altri giochi, trovate la raccolta SEGA Mega Drive Classics su Amazon).

Si tratta di Crusader of Centy, Ghouls 'n Ghosts, Landstalker e The Revenge of Shinobi: tutte produzioni a 16-bit particolarmente apprezzate dai fan e che oggi potete riscoprire anche in portabilità su Switch.

Se siete curiosi di scoprirne di più, Nintendo ha ufficializzato il loro lancio pubblicando un approfondito trailer che mostra tutti e 4 i nuovi giochi gratis in azione: potete trovarlo in allegato qui di seguito.

Come anticipavamo in apertura, potete iniziare a giocare con tutti questi nuovi omaggi da adesso, senza alcuna ulteriore attesa. A patto che siate iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, naturalmente.

Se non dovessero ancora essere apparsi nella vostra app per SEGA Mega Drive di Nintendo Switch Online, potrebbe essere necessario avviare un aggiornamento manuale dell'applicazione: potete verificare di avere installata l'ultima versione dirigendovi alle impostazioni dell'applicazione dal menù Home della console.

Non appena la procedura di aggiornamento sarà completata, potrete trovare i vostri nuovi titoli gratuiti in cima alla raccolta pronti ad attendervi: non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi un buon divertimento.

Questi nuovi omaggi arrivano a pochissimi giorni di distanza da un altro regalo per il Pacchetto Aggiuntivo: ricordiamo che la scorsa settimana è stato infatti aggiunto Fire Emblem su Game Boy Advance.

Ciò significa anche che a giugno sono stati offerti ben 9 giochi gratis: sull'abbonamento Online di base gli utenti hanno potuto scoprire altri 4 titoli in omaggio.

A giudicare dalle ultime dichiarazioni di Shuntaro Furukawa, dovrebbe essere possibile mantenere tutti i nostri dati anche in una futura "Switch 2": il presidente ha infatti confermato che saranno mantenuti i Nintendo Account.