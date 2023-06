Nintendo Switch Online, disponibile gratis da ora un amato strategico

Il nuovo gioco gratis di Nintendo Switch Online è ufficialmente disponibile per il download da adesso: si tratta di un grande omaggio esclusivo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, dato che è il primo capitolo rilasciato fuori dal Giappone di una grande serie strategica.

Stiamo naturalmente parlando di Fire Emblem (noto anche con il nome completo di Fire Emblem: The Blazing Blade), primo episodio rilasciato sul nostro territorio per la serie di Intelligent Systems e che potete riscoprire da adesso sulle console ibride di casa Nintendo (trovate Switch OLED in sconto su Amazon).

In questo strategico scoprirete la storia di Lyn, Eliwood e Hector, mettendovi alla prova in sfide sempre più impegnative e con una storia avvincente, con personaggi ancora oggi particolarmente amati dai fan della saga.

Si tratta anche di un prequel di Fire Emblem The Binding Blade, il capitolo che vede protagonista Roy: Nintendo Switch Online ha reso disponibile gratuitamente anche questo titolo, ma solo sulla versione giapponese del catalogo dato che, sfortunatamente, non è mai stato tradotto ufficialmente in lingua inglese.

Ad ogni modo, se volete provare anche voi Fire Emblem su Game Boy Advance, basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo e avviare l'applicazione del catalogo della console portatile: troverete il vostro nuovo omaggio gratuito in cima a tutti gli altri titoli, pronto per essere giocato.

Se non dovesse invece comparirvi dopo il vostro avvio, sarà necessario aggiornare l'applicazione: potrete avviare l'update manualmente dirigendovi al menù home della vostra console, per poi accedere alle impostazioni dell'app e cercare le ultime versioni in rete.

Se foste invece iscritti solo all'abbonamento di base di Nintendo Switch Online, vi ricordiamo che a inizio mese sono stati aggiunti ben 4 giochi gratis disponibili per tutti.

Ricordiamo anche che nelle scorse giornate è andato in onda il Nintendo Direct, che ha svelato tantissime novità in arrivo su Switch: se ve lo foste perso, potete consultare il nostro recap dedicato con tutti gli annunci e i trailer.