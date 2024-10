Nintendo Switch Online celebra Halloween con 2 nuovi giochi gratis a sorpresa

Proseguono i festeggiamenti per la festa di Halloween su Nintendo Switch Online: il catalogo di giochi gratuiti si è aggiornato in queste ore con ben 2 nuovi giochi gratis a sorpresa.

Gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo (lo trovate su Amazon) potranno scoprire 2 giochi maturi per Nintendo 64, perfetti per prepararsi a dovere a celebrare la festa più spaventosa dell'anno.

I nuovi omaggi del catalogo sono Shadow Man e Turok 2: Seeds of Evil, due grandi classici pubblicati da Acclaim Entertainment e pensati appositamente per un pubblico adulto.

A differenza di quanto accaduto per i precedenti aggiornamenti, come nel caso del recentissimo Banjo-Tooie, potrete accedere a questi giochi soltanto scaricando l'applicazione Nintendo 64 "Per un pubblico maturo", pensato proprio per la pubblicazione dei giochi gratis vietati ai minori.

Omaggi perfetti dunque in vista del 31 ottobre, che potrete scaricare già da questo momento: dovrete ovviamente assicurarvi di avere a disposizione l'applicazione adatta — a patto di essere maggiorenni, naturalmente.

Se dopo aver aperto l'applicazione Nintendo 64 Per un pubblico maturo non doveste ancora trovare i nuovi giochi gratuiti, dovrete assicurarvi di avere a disposizione l'ultima versione del catalogo.

Basterà semplicemente aprire le relative impostazioni dal menù Home della console Switch e avviare subito il download dell'aggiornamento: una volta completata l'operazione, troverete i vostri nuovi terrificanti omaggi pronti ad attendervi.

Non possiamo fare altro che concludere questo articolo augurandovi buon divertimento con i vostri nuovi omaggi, pur ricordandovi che non è la prima volta che Nintendo Switch Online ha deciso di celebrare Halloween quest'anno.

Nelle scorse ore sono state infatti rilasciate prove gratuite per ben 3 giochi, disponibili per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: la promozione terminerà domani 30 ottobre.

Restando in tema di novità, segnaliamo che nelle scorse ore è stato rilasciato anche un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, con l'obiettivo di risolvere molti dei problemi emersi con la patch 19.0.0.