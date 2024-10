Nintendo Switch Online, stavolta ci sono 3 nuovi giochi gratis in prova

Nintendo ha appena svelato una nuova interessante offerta per tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, rinnovando la promozione che vi permette di provare gratis un gioco selezionato per un'intera settimana.

Stavolta, però, grazie ai Giochi in Prova la casa di Kyoto ha selezionato per voi ben 3 titoli che è possibile provare dall'inizio alla fine, senza alcun obbligo di acquisto, ma solo per una settimana complessiva.

Advertisement

L'unico requisito è ovviamente essere iscritti al servizio in abbonamento Nintendo Switch Online (che trovate su Amazon).

Per questa settimana, la grande N ha pensato di proporre a tutti i suoi abbonati un trittico di giochi veramente interessanti: Minecraft Dungeons, A Little To The Left e Cursed to Golf.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un trio veramente curioso di giochi che, se non altro è davvero per tutti i gusti.

Minecraft Dungeons è un diablolike ambientato nel mondo del titolo di culto di Mojang, che si può giocare anche in multiplayer ed è perfetto per la classica partitella. A Little To The Left è invece il gioco perfetto per i gattari, e chi ama il golf potrà cimentarsi con i puzzle di Cursed to Golf.

La nuova prova gratuita di Nintendo Switch Online sarà disponibile dal 23 ottobre fino al 30 ottobre, ma potete iniziare a prepararvi già da adesso scaricandolo sulle vostre console.

Basta accedere alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova", dopo aver ovviamente effettuato il login con un account iscritto al servizio in abbonamento.

In alternativa, potrete eseguire la stessa operazione direttamente dalle vostre console, cercando Minecraft Dungeons, A Little To The Left e Cursed to Golf sul Nintendo eShop o aprendo l'applicazione di Nintendo Switch Online dal menù Home.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di iniziare a scaricare il vostro nuovo gioco gratis in prova fin da subito, così il 230 ottobre a partire dalle ore 10.00 potrete iniziare a divertirvi senza ulteriori attese.