Nintendo Switch Online, disponibile da ora il nuovo gioco gratis di ottobre

Gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online potranno scoprire da questo momento un nuovo gioco gratis, particolarmente atteso, per il catalogo Nintendo 64.

Il servizio in abbonamento ha infatti introdotto Banjo-Tooie, il sequel di Banjo Kazooie sviluppato da Rare, confermando ancora una volta l'eccellente rapporto che lega Microsoft e Nintendo.

Advertisement

Sebbene lo studio faccia infatti oggi parte degli Xbox Game Studios, i fan storici sanno bene che Rare ha creato alcuni dei videogiochi più amati sulle console Nintendo, inclusi proprio i Banjo & Kazooie che, una volta, erano disponibili solo sulla piattaforma a 64-bit.

Il bizzarro duo viene spesso ancora associato alla casa di Kyoto e non è affatto un caso che fossero tra i personaggi più richiesti dell'ultimo capitolo di Super Smash Bros (lo trovate su Aamzon, a proposito).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Ricordiamo che Banjo-Tooie è un puzzle platformer in cui i due protagonisti dovranno sventare ancora una volta i piani della perfida strega Gruntilda, risolvendo numerose sfide, enigmi e raccogliendo quanti più oggetti possibile.

Il primo capitolo della saga è già disponibile sul catalogo e, se l'avete già giocato, ora potrete finalmente scoprire — o riscoprire, per chi ha più familiarità — come proseguiranno le avventure di questo divertente duo.

Ricordiamo che il catalogo di giochi gratis per Nintendo 64 è disponibile solo per chi è abbonato al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: troverete il nuovo omaggio pronto ad aspettarvi in cima alla collezione, aprendo semplicemente l'applicazione dedicata.

Qualora non dovesse ancora comparire nel vostro elenco, potrebbe essere necessario aggiornare l'applicazione all'ultima versione: assicuratevi di verificare la disponibilità di patch nell'apposito menù Home della console.

Ricordiamo che poche settimane fa sono stati resi disponibili due ulteriori omaggi per il Pacchetto Aggiuntivo, con gli ultimi capitoli di F-Zero su Game Boy Advance.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono anche disponibili 3 nuovi giochi gratis in prova per un'intera settimana, grazie al servizio in abbonamento.