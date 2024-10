Nintendo Switch, l'aggiornamento 19.0.1 è disponibile: ecco cosa cambia

Alla fine Nintendo ha deciso di intervenire tempestivamente per risolvere i problemi causati dal precedente aggiornamento per le console Switch, rilasciando in queste ore l'hotfix 19.0.1.

Nelle scorse giornate vi avevamo infatti riportato le numerose segnalazioni dei fan in seguito alla patch 19.0.0: quello che doveva essere un semplice aggiornamento di stabilità ha causato diverse problematiche decisamente frustranti.

Nintendo ha di fatto ammesso che alcune di queste erano state effettivamente causate dalla scorsa patch, motivo per il quale il download dell'aggiornamento 19.0.1 è particolarmente consigliato per chiunque possieda una console Switch (le trovate su Amazon).

Il changelog è stato attualmente pubblicato soltanto in lingua giapponese, ma di seguito troverete una traduzione con le novità implementate dal nuovo hotfix:

Risolto un problema per cui i controller GameCube potevano non essere riconosciuti.

Risolto un problema per cui i processi di comunicazione, come i download, potevano non funzionare correttamente in modalità riposo.

Il dataminer OatmealDome ha inoltre scoperto una novità nascosta interessante per chi è iscritto al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: è stato infatti risolto un bug grafico di Perfect Dark che poteva bloccare i progressi di gioco (via GoNintendo).

Gli effetti blur non venivano emulati correttamente nelle precedenti versioni: questo poteva causare un freeze grafico, impedendo di vedere l'azione di gioco.

Molti appassionati avevano segnalato ulteriori problematiche rispetto a quelle ammesse da Nintendo, ma non è ancora chiaro se l'aggiornamento 19.0.1 riesca effettivamente a risolverle tutte.

In ogni caso, non possiamo fare altro che consigliarvi vivamente di scaricare il prima possibile questo aggiornamento: vi terremo come sempre aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori patch risolutive o se dovessero essere scoperte novità nascoste, come accaduto per l'emulazione di Perfect Dark.

Nel frattempo, ricordiamo che secondo diversi insider potremmo assistere a un reveal di Switch 2 nelle prossime ore: gli azionisti hanno già preso nota, facendo già gaudagnare soldi a Nintendo sulla base di semplici voci di corridoio.