Nintendo eShop, al via i Saldi Indie su oltre 1500 giochi: ecco i migliori

In occasione dell'ultima presentazione dedicata ai videogiochi indipendenti in uscita su Switch — se ve la foste persa, qui trovate il nostro recap del Nintendo Indie World — la casa di Kyoto ha deciso di festeggiare con una nuova serie di offerte molto interessanti, su oltre 1500 giochi indie.

I Saldi Indie vi permetteranno di risparmiare fino al 75% sulle migliori produzioni indipendenti: un'ottima occasione per recuperare tante piccole perle sulle vostre console Switch (trovate il modello OLED su Amazon).

Queste offerte saranno disponibili fino al 23 aprile: si tratta dunque di vere e proprie offerte lampo, dato che resteranno valide per meno di una settimana.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori giochi attualmente in offerta su Nintendo eShop:

Saldi Indie: migliori offerte su Nintendo eShop

A Little to the Left a 9,74€ (anziché 14,99€)

a 9,74€ (anziché 14,99€) Among Us a 2,78€ (anziché 4,29€)

a 2,78€ (anziché 4,29€) Balatro a 12,59€ (anziché 13,99€)

a 12,59€ (anziché 13,99€) Blasphemous 2 a 17,99€ (anziché 29,99€)

a 17,99€ (anziché 29,99€) Cult of the Lamb a 14,99€ (anziché 24,99€)

a 14,99€ (anziché 24,99€) Dead Cells a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Digimon Survive a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 18,49€ (anziché 79,99€)

a 18,49€ (anziché 79,99€) Dragon Ball FighterZ a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) Eiyuden Chronicle: Rising a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Enter the Gungeon a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Gang Beasts a 11,99€ (anziché 29,99€)

a 11,99€ (anziché 29,99€) Hollow Knight a 7,49€ (anziché 14,99€)

a 7,49€ (anziché 14,99€) Klonoa Phantasy Reverie Series a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Limbo a 0,99€ (anziché 9,99€)

a 0,99€ (anziché 9,99€) Moonlighter a 2,49€ (anziché 24,99€)

a 2,49€ (anziché 24,99€) Moving Out a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) Ni no Kuni II: Prince's Edition a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) No More Heroes a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Ori and the Blind Forest: Definitive Edition a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Ori and the Will of the Wisps a 11,99€ (anziché 29,99€)

a 11,99€ (anziché 29,99€) Overcooked! All You Can Eat a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Penny's Big Breakaway a 19,79€ (anziché 29,99€)

a 19,79€ (anziché 29,99€) Spiritfarer: Farewell Edition a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) The House of the Dead: Remake a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Trinity Trigger a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Trombone Champ a 6,86€ (anziché 12,49€)

a 6,86€ (anziché 12,49€) Unpacking a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Untitled Goose Game a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Worms Rumble a 2,99€ (anziché 19,99€)

Ovviamente questa è solo una piccola selezione dei numerosi giochi disponibili in offerta su Nintendo eShop: vi consigliamo dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo.